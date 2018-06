"Van alles wat we de Rode Duivels te eten geven, weten we van waar het komt. Ik ken de naam van elke boer" Unieke blik achter Duivelse schermen in ‘Missie Moskou’ Redactie

06 juni 2018

15u33

Bron: VTM Nieuws 1 Rode Duivels In ‘Missie Moskou’, een unieke blik achter de schermen van de Rode Duivels, proeven Maarten Breckx en Michiel Ameloot van VTM Nieuws de verhalen van de entourage die onze nationale ploeg klaarstoomt voor het WK in Rusland. In aflevering 5 vertellen chef Bartel Dewulf en health manager Philippe Rosier over de balans tussen keihard trainen, gezond eten en goed slapen.

Chef-kok van Rode Duivels kookt volledig lokaal: “Alles is biologisch”

Wat staat er op het menu bij de Rode Duivels? We vroegen het aan Bartel Dewulf, de vaste chef-kok die altijd en overal met de nationale ploeg meereist. “Van alles wat we de Rode Duivels geven weten we van waar het komt, ik ken de naam van elke boer. Alle producten zijn lokaal en biologisch”, vertelt Dewulf in Missie Moskou, “Want het product bepaalt 50 procent van je gezondheid!”

Geen frieten en alcohol voor de Rode Duivels tijdens het WK

Chef-kok Bartel Dewulf zorgt ervoor dat onze Rode Duivels over genoeg energie beschikken om wereldkampioen te worden. Dat wil zeggen dat er geen frieten of alcohol op tafel komt de komende weken, want de impact daarvan op de prestaties is groot vertelt health manager Philippe Rosier in Missie Moskou: “Als je systematisch alcohol drinkt heb je een probleem: dan gaat je lichaam uitdrogen.”

Rode Duivels ontdekken dankzij chef-kok vergeten groenten

Welke duivelse gerechtjes schotelt Bartel Dewulf de komende weken voor aan de nationale ploeg en hun staf? Een vaste menu maakt hij niet, vertelt de chef-kok ons in Missie Moskou, maar hij blijkt wel een grote fan te zijn van vergeten groenten: “Rapen, warmoes, wilde broccoli, zoete aardappel,… noem maar op!”

Dit is de reden waarom de bidon van Lukaku dubbel zo groot is

Was het je ook al opgevallen dat de drinkfles van Romelu Lukaku dubbel zo groot is als die van de andere Rode Duivels? De reden heeft niks te maken met zijn ‘kathedraal van een lichaam’, vertelt health manager Philippe Rosier: “Romelu is iemand die heel veel vocht verliest bij hoge temperaturen en moet daarom veel meer drinken dan de andere spelers.”

