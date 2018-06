'Trident' aangekomen in Moskou, Meunier: "Schitterend gevoel om hier te zijn" DMM

13 juni 2018

15u30 720 Rode Duivels De Rode Duivels zijn aangekomen in Rusland! De spelers en technische staf verzamelden vandaag om 11u30 op het tarmac in Zaventem om het vliegtuig naar Moskou te nemen. De selectie heeft even voorbij 15u15 voet op Russische bodem gezet en reist nu af naar het teamhotel.

Leander Dendoncker. De allereerste Rode Duivel die vanuit de bus op het tarmac in Zaventem verscheen. De Anderlecht-speler was één van de laatste namen bij Martínez' selectie, maar stapte haast symbolisch als een van de eersten naar 'The Trident'. Dat gebeurde na een fotomoment waarbij het cabine- en grondpersoneel een erehaag vormden voor de Rode Duivels. In tegenstelling tot vier jaar geleden waren geen supporters bij het uitwuifmoment betrokken. Wel 35 journalisten die het vertrek van 'The Trident' voor verschillende media volgden.

Let’s go! 🇧🇪 #WorldCup #Russia Een foto die is geplaatst door null (@vincentkompany) op 13 jun 2018 om 12:00 CEST

Het vliegtuig van Brussels Airlines, met het toepasselijke vluchtnummer SN2018, wordt bestuurd door een vrouwelijke pilote. Verder zijn nog vijf personeelsleden aanwezig om de Rode Duivels naar Rusland te begeleiden. Ook de journalisten van de schrijvende en de beeldende pers zitten -weliswaar achteraan - op het vliegtuig.

De spelers zelf zullen zich in hun gepersonaliseerde driezit - elke speler krijgt immers drie zeteltjes tot zijn beschikking - verkneukelen aan hun eigen bloopers in het originele filmpje over de veiligheidsinstructies dat werd opgenomen. Bekijk de video's hieronder, met niemand minder dan onze kapitein Eden Hazard weer in grootse doen.

Buckle up, our @belreddevils are #REDFORTAKEOFF! ✈️🇧🇪 Enjoy the safety video for the world's best fans! pic.twitter.com/yo1XyGXRzZ Brussels Airlines(@ FlyingBrussels) link

Het menu dan voor de Duivels tijdens hun vlucht: een garnalencocktail, kip met kokosnoot, rijst en groenten of pasta met zalm en spinazie. Als dessert is er een rijsttaartje voorzien. Een aantal Rode Duivels had ook aangedrongen op speculoospasta aan boord, wat uiteraard voorzien werd voor Mertens en co. Verder nog mee naar Rusland: 150 paar (voetbal)schoenen, 90 ballen en 1300 shirts voor de spelers en de technische staf.

De Duivels kunnen zich ook verwonderen over de 35 'grote momenten' uit de geschiedenis van onze nationale ploeg waarmee het interieur werd bekleed, via een stemming door onze lezers trouwens.

Landing: "Schitterend gevoel om hier te zijn"

Na een vlucht van iets meer dan drie uur konden de Rode Duivels rond 15u15 voet op Russiche bodem zetten. Vervolgens ging het vanaf de luchthaven Sheremetyevo International in Moskou naar Moscouw Country Club, de uitvalsbasis van de Belgische nationale ploeg tijdens het WK. "Het is een schitterend gevoel om hier te zijn", vertelde bondscoach Robert Martínez bij de landing. "Ik heb tijdens de vlucht wat slaap ingehaald en voetbal gekeken."

Thomas Meunier hield het dan weer op spelletje met enkele ploegmakkers. "Uiteraard hebben we een kaartspel gespeeld. Verder kijk ik ernaar uit om ons hotel te zien. En naar de start van het toernooi."

De vluchtroute

Tweets

Uiteraard heel wat tweets naar aanleiding van de afreis van de Rode Duivels naar Rusland. Niet het minst door de spelers zelf. Zo tweetten onder meer Vincent Kompany, Koen Casteels en Yannick Carrasco er duchtig op los. Verder stuurde ook het Koninklijk Paleis een opvallende tweet de wereld in. "Goeie reis, wij zien jullie op 23 juni terug." De Rode Duivels spelen die dag dus in aanwezigheid van Koning Filip tegen Tunesië.

Bon voyage aux @BelgRedDevils! Excellente coupe du monde en #Russia #FIFAWorldCup! On se voit lors du match du 23/06 #RedForTakeOff #REDTOGETHER @Belgianfootball pic.twitter.com/7zFEMFlSsx Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link

Off to Russia 🇧🇪💪🏼 #REDTOGETHER #WorldCup2018 pic.twitter.com/5BVfaQdBrb Yannick Carrasco(@ CarrascoY21) link

🇳🇱 Spectaculaire beelden van op Schiphol. De selectie van #Oranje zwaait z’n publiek uit en vertrekt naar het WK in #Rusland. pic.twitter.com/m62Tq6iR2r Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link

Foto's van het vertrek in Zaventem