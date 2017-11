"Stop met te denken dat er tweedracht is bij de Rode Duivels" Yari Pinnewaert

Bron: RTBF 2 Photo News Rode Duivels Laurent Ciman is gisteren in La Tribune nog een keertje teruggekomen op de recente uitspraken van Kevin De Bruyne. Die had na de 3-3 tegen Mexico gesteld dat er bij de Rode Duivels tactisch nog veel werk voor de boeg was, maar in de Franstalige voetbaltalkshow doet de kale verdediger nu een oproep: "Stop met te denken dat er tweedracht is bij de Rode Duivels"

"Voor mij zijn dat zaken die intern moeten geregeld worden", verwees Ciman naar de uitspraken van de middenvelder van Manchester City. "We hebben een slechte wedstrijd gespeeld tegen Mexico en meteen is er polemiek. Maar als we met 3-0 hadden gewonnen en als Kevin dan had gezegd dat het tactisch niet goed was, dan zou dat nooit zo'n weerklank gekregen hebben."

"Hoe het tot zo'n uitspraken is kunnen komen? Dat is gewoon Kevin. Hij zegt altijd wat hij denkt. Op het EK was het net hetzelfde. Maar men moet stoppen met te denken dat er tweedracht in de kleedkamer van de Duivels is. Er is geen probleem. We zijn een groep vrienden en alles verloopt zoals het hoort. Iedereen heeft zijn karakter, maar van te grote ego's is er geen sprake. Het klopt dat Kevin die uitspraken beter niet openlijk had gedaan, want nu zorgt dat voor spanningen die er eigenlijk niet zijn. De coach wilde dingen uitproberen en hij heeft zeker de antwoorden gekregen op zijn vragen. Punt. Verder moet daar niks achter gezocht worden."

Voilà. Zoals @LaurentCiman23 het zegt. Het is niet omdat sommige spelers van mening verschillen dat er meteen een polemiek of tweedracht is https://t.co/2v5G2enBzG stefan van loock(@ stefan_vanloock) link

"Kom niet naar nationale ploeg om clown uit te hangen"

Ook Ciman zelf kreeg de wind van voren na zijn mindere prestatie tegen de Mexicanen, maar hij kan leven met de kritiek. "Ik speel bij Montréal Impact in een competitie die minder ontwikkeld is dan de andere, al denk ik wel dat het niveau in de MLS hoger ligt dan in de Jupiler Pro League. Ik ben de kritiek gewoon. Ik ben daar waar ik moet zijn en ik werk er ook hard voor. De rest kan me gestolen worden. Ik kom niet naar de nationale ploeg om grapjes te maken of om de clown uit te hangen, zoals dat vroeger misschien het geval was."

