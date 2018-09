'Sportschoenen' van bijna 800 euro, de bril van Dries, het aparte trainingspak van Witsel en de slippers van Fellaini: daar zijn de Rode Duivels weer Redactie

04 september 2018

16u58 32 Rode Duivels Op 14 juli veroverden de Rode Duivels een historische derde plaats op het WK door Engeland met 2-0 te verslaan. Een dag later volgde een triomfantelijke ontvangst in Brussel. Goed anderhalve maand later was het vandaag opnieuw verzamelen geblazen voor de helden van Rusland in Tubeke. Daar start de voorbereiding op een nieuwe interlandcyclus.

Vrijdag oefenen de Belgen in Glasgow tegen Schotland, volgende week dinsdag volgt de eerste opdracht in de UEFA Nations League: een verplaatsing naar IJsland. En als de Duivels verzamelen blazen, is het toch telkens kwestie van zien en gezien worden. Ook dit keer liepen enkele van Onze Jongens in de schijnwerpers met opvallende kledij of accessoires: van de dure Balenciaga-(sport)schoenen van Michy Batshuayi over de bril van Dries tot het aparte trainingspak van Axel Witsel.