"Roofdier Lukaku" en "Winnen is een gewoonte geworden": de buitenlandse pers is (alweer) onder de indruk van Rode Duivels ODBS/GVS

12 september 2018

12u00 30 Rode Duivels Als nummer één op de FIFA-ranking en na een nieuwe klinkende zege zijn de Rode Duivels ook over de grens 'hot'. De IJslandse pers zag een makkelijk avondje voor de Belgische sterren, ook andere landen keken vol bewondering toe. "Ze hebben van winnen een gewoonte gemaakt."

Morgunbladid: "België een van de sterkste teams ter wereld"

"IJsland had geen kans tegen dit sterke team. Lukaku scoorde tweemaal, die andere ster Eden Hazard zorgde voor de andere treffer. De IJslanders startten fris en degelijk maar waren gaandeweg de eerste helft niet opgewassen tegen de druk van België. Na 25 minuten namen de Rode Duivels de controle over. We speelden eigenlijk een halve finale, want op dit moment is België een van de sterkste teams ter wereld. De zege was verdiend. IJsland zoekt daarentegen nog steeds naar zichzelf, maar het niveau was toch al beter dan in het duel tegen Zwitserland."

Dagbladid Vísir: "Grote sterren"

"Grote sterren hadden een goede dag in het stadion van Laugardalsvellir", kopt het dagblad Dagbladid Vísir. "Onze IJslanders hadden heel wat werk met de Belgische vedetten. Er is een immens kwaliteitsverschil, heel wat Rode Duivels spelen in de grootste competities ter wereld. IJsland begon wel met goede intenties, maar de bezoekers in het geel boekten een makkelijke 0-3-zege. Toch was de prestatie overtuigender dan de 6-0-nederlaag tegen Zwitserland."

AD: "Sinds 2014 niet meer te stoppen"

Het Algemeen Dagblad is onder de indruk van het Belgische doelpuntensaldo. "België kon in IJsland op jacht naar een doelsaldo van +100. Daar was in IJsland nog één goal voor nodig. En dat terwijl de Rode Duivels pas op 26 mei 2014 voor het eerst in 106 jaar tijd een positief doelsaldo behaalden. Sindsdien zijn de Belgen niet meer te stoppen en dat bleek ook in IJsland."

"Eden Hazard zorgde na een half uur spelen vanaf de stip voor het doelsaldo van +100 en daar zou het niet bij blijven. Romelu Lukaku zorgde nog voor rust voor de 2-0 én de beslissing. In de tweede helft deed Lukaku nog een duit in het zakje met zijn tweede van de wedstrijd. Bij die 0-3 tussenstand werd na negentig minuten tevens afgefloten waardoor België de nieuwe nummer één van de wereld is."

Marca: "Van winnen een gewoonte gemaakt"

"België heeft van winnen een gewoonte gemaakt. Met een zege tegen IJsland hebben ze hun goede vorm doorgetrokken. In de aanloop naar het WK 2018 scoorden ze 43 doelpunten in 10 wedstrijden, in Rusland zelf overschreed niemand hun 16 treffers. Lukaku en Hazard vullen elkaar perfect aan en scoorden eerder al beiden tegen Zweden, Noorwegen, Bosnië, Estland, Gibraltar, Cyprus, Mexico, Egypte, Tunesië en Schotland. Het killersinstinct van roofdier Lukaku werd nog maar eens duidelijk toen doelman Halldorson de kopbal van Vincent Kompany pareerde. Dit was een avond waar alles goed liep voor België."

Daily Mail: "Ook zonder De Bruyne veel creativiteit"

"Dertien matchen lang was IJsland ongeslagen op eigen bodem, maar na de 6-0 in Zwitserland kregen ze ook van België een pak rammel. Vooral Romelu Lukaku en Eden Hazard waren eens te meer niet af te stoppen. De Belgen startten in Reykjavik met negen van de spelers die Engeland op het WK aftroefden in de strijd om de derde plaats en dat was er aan te zien. Zelfs zonder de gekwetste De Bruyne is creativiteit alles behalve wat deze ploeg mist."

"Na de 0-2 kon IJsland lang niet eens gevaarlijk zijn met wat leek op een schot op doel - eigenlijk zijn ze nooit echt uit de startblokken geschoten. Terwijl de Belgen bleven aanvallen en weer zware cijfers op het bord zetten."

L'Équipe: "Belgische zege zonder te beven in IJsland"

"Als halve finalist op het WK heeft België zijn debuut in de Nations League niet gemist. Met een elftal dat dicht aanleunt tegen de basisploeg die onderuit ging tegen 'les Bleus' in Rusland, hadden ze nauwelijks last tegen een weliswaar zoals altijd moedig, maar erg beperkt IJsland. Ook PSG-speler Thomas Meunier, die zich offensief uitleefde, kon scoren maar zag zijn poging tegen de paal gaan."

L'Équipe spreekt vervolgens over België - Zwitserland als een 'kraker'. "Wint België die ook, grijpen ze de eerste plaats in hun poule. IJsland van haar kant moet reageren maar dat wordt niet makkelijk: hun volgende opdracht is tegen de wereldkampioen, in oktober in Guingamp."