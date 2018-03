"Radja is een held": de opmerkelijkste lezersreacties achteraf Net zijn opa verloren. En toch was Nainggolan paraat. Ingrid De Vos

28 maart 2018

17u41 8 Rode Duivels Als statement richting bondscoach kon het tellen. Toen Radja Nainggolan na negen maanden afwezigheid in de match tegen Saoedi-Arabië zijn comeback maakte bij de Rode Duivels, kreeg hij een staande ovatie. Minutenlang weerklonk ‘Radja is een held’. Wij verzamelden de opmerkelijkste lezersreacties achteraf.

Karakter

"Ik vergelijk hem graag met Wilmots toen hij nog speler was: een aanjager, de kop ervoor leggen als het moet, àlles op alles zetten. Puur op die karaktertrekken is hij een belangrijke pion en dan kan hij nog goed voetballen ook." - Jurgen Meurs

Slecht voorbeeld

"Voor mij moet hij er niet bij zijn. Niet echt een voorbeeld voor de jeugd, en dat is nog zacht uitgedrukt. Zijn invalbeurt was alles behalve overtuigend." - Patrick Weyers

Held

"Radja is een held. Dat hij rookt en feestviert is zijn zaak, zolang zijn prestaties er niet onder lijden. Hoor je iemand klagen bij Roma?" - Giel Dousselaere

Kapotte kousen

"Witsel was nog een van de beste. Het samenspel leek heel ver weg, en Radja bracht er niks van terecht. Toch wel: terug willen opvallen met kapotte kousen. Van mij zou hij zo op het veld niet mogen. Niemand zal hem veranderen maar hij ondermijnt zijn eigen toekomst." - Maxime Vanmaercke

In rouw

"Even meegeven dat Radja zijn grootvader gisteren gestorven is. Veel spelers hadden in die omstandigheden nog niet eens willen mee voetballen." - Marijke Maes

Oefen tegen groten

"Waarom spelen onze Rode Duivels eens geen oefenmatch tegen een grote ploeg? Kijk naar Spanje, England, Duitsland, Brazilië en Argentinië. Die spelen onderling, en daar kan je wel conclusies uit trekken." - Geert Raymaekers

Tandje bijsteken

"Ik heb Spanje, Brazilië, Duitsland en Frankrijk ook aan het werk gezien. Wat een verschil. We moeten dringend een tandje bijsteken, willen we niet afgaan als een gieter." - Luc De Corte