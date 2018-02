"Wie niet fit is, gaat niet mee naar Rusland. Ook Kompany niet" 5 PERTINENTE VRAGEN AAN BONDSCOACH MARTÍNEZ Niels Poissonnier & Pieter-Jan Calcoen

19 februari 2018

10u54 6 Rode Duivels Simpel concept: vijftien minuten interview, vijf vragen. Met als resultaat een duidelijk discours van bondscoach Roberto Martínez. "Dendoncker moet egoïstischer zijn en alles náást het veld blokkeren."

Moet Witsel vrezen voor zijn plaats als u deze Dembélé ziet?

(glimlacht) "Ik hou van dit soort problemen - gezonde concurrentie is nodig. Het wordt niet simpel om bij de 23 te horen en al zeker niet om een basisplaats te veroveren. Kijk, we hebben jongens nodig die in vorm zijn én die in moeilijke momenten tonen wat ze kunnen. Veel zwaarder dan na tien minuten 2-0 achter staan tegen Juventus wordt het niet. (enthousiast) We weten allemaal wat Moussa kan. Maar de timing en de manier waarop hij het deed... Juventus flirt elk jaar met Champions League-winst. Wel, Moussa nam die wedstrijd in handen. Hij was de spelmaker - dat mogen we niet onderschatten of vergeten. Het toont aan hoe volwassen hij is geworden."

"Een ander belangrijk aspect is het feit dat Moussa nu volledig fit is. Hij heeft geen problemen meer met zijn enkel. Als je niet elke week 90 minuten kan spelen of niet volledig wedstrijdfit bent, vreet dat aan je."

Maakt Defour zich terecht zorgen dat De Bruyne, Hazard, ... leeg zullen zijn tegen het WK?

(knikt) "Ik weet wat het is, in zo'n veeleisende competitie spelen. Vandaar dat we goed moeten omspringen met onze interland in maart (tegen Saoedi-Arabië, red.) - een mogelijkheid om onze spelers wat ademruimte te geven. Wie boven de 2.500 speelminuten zit, zal een individueel programma krijgen. Juni wordt essentieel om ze fris aan het WK te laten beginnen. Extra vrije dagen aan bepaalde spelers ga ik niet geven. Het is belangrijk om als groep samen naar het WK toe te werken - er is meer dan het fysieke en het mentale aspect van een speler. We zullen ook bewust in Tubeke blijven, voor het WK. Na zo'n veeleisend seizoen op ministage vertrekken naar het buitenland, lijkt me geen goed idee. Door in Tubeke te trainen, kan iedereen zijn familie vaker bezoeken dan wanneer je ergens in het buitenland bent. We moeten bovendien niet reizen, en het is daar comfortabeler. Kortom: alleen in Rusland zullen we geïsoleerd zijn van onze families en omgeving."

Zorgt de aanslepende contractverlenging van Alderweireld bij Tottenham voor irritatie?

"Ik heb recent met Toby gesproken. Eerst en vooral ben ik blij dat Tottenham hem de tijd gaf om rustig te herstellen van zijn eerste 90 minuten, in de FA Cup tegen Newport Country. Al had Toby natuurlijk graag tegen Juventus gespeeld. (lachje) Zijn situatie zal tijd vergen. Toby is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot één van de meest constante centrale verdedigers van de Premier League. Daar gaat sowieso veel aandacht naar uit. Zeker als het einde van zijn contract nadert. Maar deze situatie zal Toby niet beïnvloeden. Hij zal sportief gezien het seizoen sterk eindigen."

Hoeveel krediet heeft Dendoncker nog?

"Leander moet wat egoïstischer zijn en alles náást het veld blokkeren. Weet je, op zo'n jonge leeftijd het onderwerp zijn van speculaties tijdens twee transferperiodes, da's zwaar voor je concentratie óp het veld. Ik kijk uit naar de reactie van Leander. Als hij deze tegenslag overwint, zal hij heel volwassen zijn. Dan kan er ook een fantastische periode aanbreken. Dat het bij de Rode Duivels misschien gemakkelijker loopt dan in een zwalpend Anderlecht? Je moet met elke tegenslag - zoals een slechte beslissing van de scheidsrechter - kunnen omgaan. Idem met hoge verwachtingen. Leander weet dat hij met heel wat anderen strijdt voor een plek. Al heeft hij het voordeel dat hij op andere posities kan spelen."

Gaat Kompany mee naar het WK als hij níet fit is?

(resoluut) "Vincent is en zal altijd een leider zijn, maar hij is vooral een voetballer. Als je dan niet volledig fit bent en kan strijden voor je plaats, vervalt het doel. En kun je dus niet mee naar Rusland. Nu, ik geloof dat Vincent, net zoals vorig jaar, het seizoen sterk zal eindigen. En het interessante is: je ziet nooit dat hij lang geblesseerd is geweest. Wanneer Vincent speelt, haalt hij meteen zijn niveau. Geen roestigheid. Telkens als hij opnieuw fit is, heb je het gevoel dat hij er de vorige zes, zeven wedstrijden ook bij was. Da's ongelooflijk. Én belangrijk voor een groot toernooi."

