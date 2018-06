"Niemand anders kan wat Witsel kan" 'TE WEINIG DIEPGANG, TE WEINIG TEMPO', MAAR JE KAN NIET ZONDER Frank Dekeyser

08 juni 2018

08u17 0 Rode Duivels Plots is Axel Witsel (29) onmisbaar bij de Rode Duivels. De kritiek is - grotendeels - gaan liggen, zijn kwaliteiten bewierookt. "Je hebt een speler zoals hem nodig, iemand die de wacht houdt", zegt Franky Van der Elst. "Maar hij kan nog beter worden", vindt Wilfried Van Moer.

Onze huisanalist Marc Degryse zei het al na de wedstrijd tegen Portugal. "Deze ploeg kan niet zonder Witsel. Hij is onvoorwaardelijk nodig om de balans in het elftal te bewaren. Je zult niet ver komen zonder hem. 't Is zelfs jammer dat de ruimte op het middenveld niet werd afgestraft. Nu kunnen sommigen nog denken dat Witsel geen certitude moet zijn. Mis!"

