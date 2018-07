“Martínez topfavoriet om bondscoach van Spanje te worden” YP

05 juli 2018

13u04

Bron: El Larguero, AS 0 Rode Duivels Volgens El Larguero, een Spaans radioprogramma op Cadena SER, ligt Roberto Martínez in polepositie om Fernando Hierro op te volgen als bondscoach van Spanje.

Naar verluidt zou de bondscoach van de Rode Duivels helemaal bovenaan het lijstje van bondsvoorzitter Luis Rubiales staan, die onze oefenmeester liever zou zien komen dan andere gegadigden zoals Michel, Luis Enrique en Quique Sánchez Flores.

Martínez zelf reageerde sceptisch op de eventuele interesse. “Mensen in Spanje weten niet veel over mij, dus het zou me verbazen dat de Spaanse voetbalbond echt overweegt om mij aan te stellen.” Bovendien verlengde Martínez kort voor het WK zijn contract bij de Belgische voetbalbond tot 2020 en valt er in bondskringen te horen dat er alles zal aan gedaan worden om de Catalaan aan boord te houden.

“Ik heb geen clausules in mijn contract, maar het enige waar ik momenteel op focus is de wedstrijd tegen Brazilië”, zo voegde Martínez nog toe. “Ik werk van project tot project en ik heb geleerd dat je in het voetbal nooit verder mag kijken dan vandaag. Voor mij moet een project iets zijn waaraan je ongestoord kan werken. Het is iets dat verder gaat dan enkel wedstrijden winnen of verliezen”, aldus Martínez.

Fernando Hierro nam daags voor de openingswedstrijd van het WK het bondscoachschap over van Julen Lopetegui nadat naar buiten kwam dat die had getekend voor Real. De Spanjaarden sneuvelden in de achtste finales tegen gastland Rusland.