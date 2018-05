"Martínez op de brandstapel" en andere - al dan niet ludieke - protestacties tegen de niet-selectie van Nainggolan DMM

22 mei 2018

07u53 2 Rode Duivels De niet-selectie van Radja Nainggolan verhit één dag na de feiten nog steeds de gemoederen. Tal van fans kunnen zich niet neerleggen bij de keuze van bondscoach Roberto Martínez. Het resultaat is een spervuur aan protest. Een overzicht.

Na het WK in Brazilië moet Radja Nainggolan (30) nu ook de 'mondiale' in Rusland aan zich laten voorbijgaan. Door "tactische redenen" behoort de krijger van AS Roma zelfs niet tot de ruime selectie van 28 namen. Daarbij wel gegadigden als Chadli, Kabasele en Jordan Lukaku. Een doorn in het oog voor veel fans die Nainggolan er uiteraard graag bij hadden gewild. Na de bekendmaking van de selectie volgde heel wat onbegrip voor de keuze van de bondscoach en die werd gekanaliseerd in tal van - al dan niet serieuze - acties.

De woorden waren nauwelijks uit Martínez' mond of er stonden al enkele sympathisanten van Nainggolan aan de bondsgebouwen in Tubeke. Met een spandoek kwamen zij als eersten in actie tegen de keuze van de Spaanse selectieheer.

Verder roept een Facebook-pagina op tot een tien minuten lange boycot tijdens de oefeninterland tegen Portugal op 2 juni. Na de partij tegen Cristiano Ronaldo en de zijnen maakt Roberto Martínez zijn 23 uitverkorenen bekend, meteen dé kans voor de fans om hun ongenoegen over de niet-selectie van Nainggolan te laten blijken. Wat de boycot moet inhouden, is niet echt duidelijk.

Verder zijn ook al plannen gesmeed voor een betoging aan het kantooor van de Belgische Voetbalbond. Die opkomst zou volgens het Facebook-evenement vandaag plaatsvinden met ruim 6.000 'aanwezigen'. Benieuwd of het ook écht zo ver komt.

Ook op andere platformen is de kritiek op Martínez niet te overzien. Het Wikipedia-artikel over de Spanjaard werd gisteren zelfs even aangepast. "‘Op 21 mei raakte bekend dat Martinez Nainggolan niet meenam naar het WK in Rusland, als gevolg hiervan werd Martinez op staande voet ontslagen en op de brandstapel op de Heizel verbrand."

DIT krijg je als je een manager - die buitengegooid werd in Engelse middenmoot - samen zet met wereltoppers uit Champions League die daar WEL presenteren én persoonlijkheid hebben! Reactie van de ploeg aub?? RAZEND BENIEUWD NAAR HUN REACTIE!! SHAME!!! #radja #radjamoetmee Pieter Loridon(@ PieterLoridon) link

Op Twitter dan weer talrijke reacties van zogenaamde prominenten. Onder meer voetballers Paul-José Mpoku (Standard) en Danijel Milicevic (AA Gent) lieten hun verbazing over de niet-selectie van Nainggolan blijken. Verder ook een stevige reactie van ex-basketbalspeler Pieter Loridon. "DIT krijg je als je een manager - die buitengegooid werd in Engelse middenmoot - samen zet met wereltoppers uit Champions League die daar WEL presenteren én persoonlijkheid hebben! Reactie van de ploeg aub?? RAZEND BENIEUWD NAAR HUN REACTIE!! SHAME!!!"

(Voor een overzicht van de reacties op Twitter kunt u HIER terecht)

Tot slot is er ook een website opgericht om ‘Il Ninja’ te steunen. Via www.iksteunradja.be deelden al meer dan 80.000 mensen hun steun aan de middenvelder.