"Levensgevaarlijk" en "van bij jeugd geleden dat ik op zo'n slecht veld speelde": Belgen hebben bedenkingen bij grasmat

De grasmat in het aftandse Grbavicastadion in de Bosnische hoofdstad Sarajevo lag er erbarmelijk bij na de zware regenval van de voorbije dagen. Thomas Vermaelen en Kevin De Bruyne uitten na de partij hun onvrede over het dramatische veld.

"We hadden gisteren/vrijdag tijdens de training al gezien dat het veld er slecht bij lag en dus wisten we min of meer waar we ons aan konden verwachten. De vele regen van de afgelopen 24 uur heeft er echter voor gezorgd dat het echt onbespeelbaar was. Voor mij persoonlijk is het van bij de jeugd geleden dat ik nog op zo'n slecht veld gespeeld heb", vertelde Thomas Vermaelen na de 3-4 overwinning in Bosnië-Herzegovina, waardoor de Rode Duivels ongeslagen blijven en op koers zitten voor het reekshoofdstatuut bij de WK-loting in Moskou.



Dinsdag zakt Cyprus op de slotspeeldag naar Brussel af. Bondscoach Roberto Martinez liet eerder deze week al verstaan dat hij niet van plan is de blessuregevoelige Vermaelen twee wedstrijden op rij te laten spelen. Vermaelen zit immers met een tekort aan wedstrijdritme omdat hij bij FC Barcelona op een dood spoor zit. "Ik voel me fit en zou wel graag spelen tegen Cyprus. Ik denk wel dat ik het zal aankunnen, maar het is uiteindelijk de coach die beslist."





De Bruyne: "Het was levensgevaarlijk"

Ook Kevin De Bruyne had zijn bedenkingen bij de grasmat in het Grbavicastadion. "Eigenlijk was het levensgevaarlijk. Je zag spelers de hele tijd uitschuiven en passen kwamen niet aan."

