"Ik heb mij doodgelachen": Vincent Kompany hekelt commotie rond rapper Damso TDS

22 maart 2018

19u36

Bron: BELGA 7 Rode Duivels Het heeft me doen lachen, ik heb me echt doodgelachen", verklaarde Vincent Kompany donderdag over de commotie rond Damso, die het WK-lied voor de Rode Duivels zou maken. Begin maart besliste de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de samenwerking met de rapper te stoppen. "Het is surrealistisch, maar we hebben ons zelf in die situatie gebracht."

"De artiest doet zijn ding, hij verschijnt op het podium en verkoopt albums. Het is niet aan ons en de media om te oordelen over wat hij doet, het publiek moet dat doen. Hij alleen is verantwoordelijk voor zijn populariteit. Dat de bond niet geanticipeerd heeft op de problemen is surrealistisch en heeft me doen lachen, want we hebben ons zelf in die situatie gebracht. De grote winnaar van dit verhaal is Damso, dat is zeker."

Het was de Vrouwenraad die eiste dat de samenwerking met Damso werd stopgezet wegens de expliciete teksten van de rapper. Daarna lieten de sponsors van de KBVB in een gezamenlijke brief aan de bond weten dat ze ernstige bedenkingen hadden bij de keuze voor Damso. Uiteindelijk besliste de KBVB begin maart de samenwerking te beëindigen.

