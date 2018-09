"Horror Show" en "voetbal recht uit de hemel": Schotse media danig onder de indruk van Martínez' "moordmachine" TLB en MH

08 september 2018

07u30 0 Rode Duivels Niets dan lof na een nieuwe demonstratie van de Rode Duivels, ook vanuit de Schotse kant. Zij werden gisteravond het slachtoffer van Martinez’ "moordmachine”. En of de Schotse pers de loftrompet over onze Duivels steekt. Een overzicht.

Herald Scotland: " Martinez beschikt over een selectie met ervaring zat"

“Je moest geen Hercule Poirot om vooraf uit te vogelen dat Schotland moeilijk een resultaat zou kunnen boeken tegen dit België”, meldt Herald Scotland dan weer. “Zelfs met het thuisvoordeel was het een lastige opdracht om met dit elftal in volle opbouw, onder een nieuwe manager, het nummer drie van het WK partij te geven. Roberto Martinez beschikt over een selectie met ervaring zat. Met spelers die uitkomen voor de grootste en meest prestigieuze clubs in Europa. Schotland was nochtans indrukwekkend begonnen, maar ze drukten op de zelfvernietigingsknop. Ze schonken de Belgen drie van de vier goals dankzij onnodige en onvergeeflijke fouten.”

Daily Record: "Hampden horror show"

"Een pijnlijk pak slaag. Misschien is dat wel de beste manier om de match tussen Schotland en België te omschrijven", klinkt het bij de Daily Record. "België was vroeger bekend om hun chocolade, nu kent de hele wereld het land dankzij hun nationale ploeg. Een moordmachine is het. De Belgen scheurden de Schotten in stukken in de 'Hampden horror show'. Eden Hazard en Romelu Lukaku waren fantastisch. De avond begon met licht optimisme voor de Schotten, er ging een frisse wind door de selectie, maar eindigde in een zuivere nachtmerrie. Gelukkig bleef het 'maar' 0-4."

The Scottish Sun: "Ze voetballen recht uit de hemel"

"Godzijdank was dit maar een blitzbezoek van de Belgen aan Schotland”, schrijft The Scottish Sun. “The Tartan Army bleef achter met het gevoel dat ze niet snel genoeg het land konden verlaten. God weet wat dit briljante België met Schotland had gedaan als ze deze oefenmatch serieus namen. Roberto Martinez heeft een team dat voetbalt recht vanuit de hemel. Hij heeft een uitstekend gedrilde groep van wereldsterren. Het laatste fluitsignaal kon voor Schotland niet snel genoeg komen.”

STV News: "Afgeranseld door de Belgen"

"Schotland heeft zijn laatste test in aanloop naar de Nations League met 0-4 verloren. Man. United-aanvaller Romelu Lukaku maakte er 0-1 van, dan volgde een heerlijke goal van Eden Hazard na rust en ook Michy Batshuayi scoorde nog twee keer. De mannen van Alex McLeish werden afgestraft voor een reeks fouten door de ploeg die de halve finales van het WK speelde. Een afranseling."