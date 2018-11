“Hij zit niet goed in zijn vel”: bankzittersstatuut van Kompany in Manchester is wel dégelijk zorgwekkend voor de Rode Duivels Niels Poissonnier

20 november 2018

06u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Zijn staat van verdienste noopt tot voorzichtigheid. Wat niet wegneemt dat déze Vincent Kompany (32) ook als hij fit is een zorgenkind blijkt geworden. Aan een ­ambassadeur van Man City ­hebben de Rode Duivels weinig.

Een Instagrampost bleef uit. Evenals een tweet. Vincent Kompany blonk de afgelopen 36 uur uit in... stilzwijgen. Hét gezicht van deze Gouden Generatie. De vice-aanvoerder. Hij die vorige week nog luidop filosofeerde over de oprichting van een BeNe-liga en over elk thema wel een (uitgesproken) mening heeft, liet in Luzern de mixed zone voor wat ze was. Geen zin in een mea culpa. Of in een kritisch discours. Wellicht beseffend dat een gematigde analyse weinig geloofwaardig zou overkomen. Tijden veranderen. Sneller dan je denkt zelfs. Een goeie drie jaar terug sprak Kompany de natie toe. ­Micro in de hand, een speciaal ontworpen T-shirt – #Tous­enFrance – rond de borstkas. Dimitri Vegas & Like Mike hadden even voordien de Heizel omgedoopt tot Tomorrowland, na de kwalificatie voor het EK 2016, toen Kompany al knipogend pochte. “Vandaag mogen we chauvinistisch zijn. De Nederlanders liggen eruit en wij zijn nummer één!”

