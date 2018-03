"Hij had nooit zo ver mogen komen": Arabier scoorde op WK in 1994 tegen Belgen enige doelpunt, nadien ging het snel van de hemel naar de hel Axel Brisart

27 maart 2018

17u34 0 Rode Duivels Vanavond spelen de Rode Duivels tegen Saoedi-Arabië. We kwamen de Groene Valken al eens tegen op het WK van 1994 in de VS. Saeed Al-Owairan besliste toen de wedstrijd met een heerlijk 'Maradona-doelpunt'. De Duivels verloren met 0-1. " We waren niet scherp genoeg ", zegt de toenmalige trainer Paul Van Himst.

Saeed Al-Owairan, niemand die ooit al van de spits gehoord had. Maar in de wedstrijd tegen de Rode Duivels ontpopte de aanvaller van Al-Shabab zich tot de ‘Maradona van de woestijn’. Voor de ogen van 53.000 toeschouwers in het Robert F. Kennedy Memorial Stadium in Washington maakte hij een heerlijk doelpunt. Nadat Enzo Scifo z'n controle miste, kwam Al-Owairan op eigen helft aan de bal. Na een run van pakweg 70 meter en enkele mooie dribbels, knalde hij de bal in doel.

