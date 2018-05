"Het WK zal een totale mislukking zijn als de Rode Duivels de halve finale niet halen" TLB

01 mei 2018

10u08

Bron: Sportweekend 28 Rode Duivels Ook Eric Gerets kijkt uit naar het WK voetbal van komende zomer in Rusland. De inmiddels 63-jarige 'Leeuw' verwacht véél van de huidige generatie. Alles onder de halve finales zou een totale mislukking zijn, zo zei de voormalige verdediger in 'Sportweekend'.

Gerets haalde zelf met de Rode Duivels de halve finales op het WK in Mexico in 1986. Een knap resultaat, dat volgens de voormalige rechtsachter moet worden overtroffen door de huidige generatie . "Ik verwacht dat ze beter zullen doen dan onze vierde plaats in 1986. Dan staan ze in de finale", aldus Gerets.

"In Mexico verwachtte niemand van onze groep dat we de halve finales zouden bereiken. Dat was ons voordeel. Het nadeel van deze generatie is dat het WK een totale mislukking is als ze de halve finales niet halen. Dat is de druk waar ze mee moeten leven."

De trainerscarrière van Gerets zit erop en de Limburger werd nooit bondscoach. Maar daar ligt hij naar eigen zeggen niet wakker van. "Achteraf gezien mag je nooit spijt hebben van je beslissingen. Je kunt een potje janken omdat het niet is doorgegaan, maar daar schiet je niets mee op."

"Club moet nog één keer verliezen, tegen Standard"

Als Standard-supporter volgt Gerets ook het Belgisch voetbal nog op de voet, zo stelde de 'Leeuw' ook in een recent gesprek met Het Laatste Nieuws. Gerets geeft in 'Sportweekend' aan dat Club op weg is naar de landstitel, maar hij zou zijn voormalige werkgever toch graag nog een keer zien verliezen. Uiteraard tegen Standard.

"Ik gun het Club. De trainer en de ploeg", zegt Gerets, die Club twintig jaar geleden naar de Belgische landstitel leidde. "Ze moeten nog één keer verliezen tegen Standard en dat is het voor mij goed. Club op 1 en Standard op 2, dat zou top zijn. Ik ben een Standard-supporter in hart en nieren. Als Standard wint, dan ben ik blij. Als we verliezen, dan zeg ik: volgende keer beter."