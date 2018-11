“Het prachtige België als een ballon ontploft”, “Duivels spelen met vuur en verbranden zich” en ook enkele beschamende statistieken: zo kijkt de wereld naar Belgische afgang ODBS/DMM/YP

19 november 2018

07u30 18 Rode Duivels De instorting van de Rode Duivels gisteravond in Zwitserland ging en gaat nog steeds de wereld rond - of wat had u dan gedacht? Een greep uit wat buitenlands media schrijven over de afgang van Eden Hazard & co.

Blick: “Wie zo kan terugvechten dit België, heeft klasse én karakter”

“De ‘Rode Duivels’ (ook de Zwitsers refereren aan hun nationale elf als ‘Die Roten Teufel’) staan 2-0 voor. Alleen speelt Zwitserland in het rood en spelen ze verdomd goed. Wat later staat het 5-2 en zitten we in de halve finale van de Nations League. Wie had dat ooit gedacht? En zeker na die zotte openingsfase. De ref had na 17 minuten ook kunnen affluiten. ‘Ga maar naar huis, beste fans’. Het is gespeeld. Op dat moment hadden we vier goals nodig om de groep nog te winnen. We maken er verdorie vijf!”

“En dat zonder onze beste centrale verdedigers. Schär geschorst, Akanji gekwetst. Net als veteraan Djorou. Petkovic greep daarom maar naar Elvedi en Klose in het centrum. Die eerste ging na nog geen twee minuten de mist in, met een assist voor zijn collega bij Gladbach, Thorgan Hazard. De broer van Chelsea-supester Eden schoof naast Sommer, de derde speler van Gladbach in deze wel heel vreemde actie. En nadat Klose de bal prijsgaf op het middenveld kon Hazard opnieuw met desastreuze gevolgen op Sommer af. In België zeggen de Franstaligen ‘par hasard’ (per ongeluk, nvdr). Maar dit was helemaal niet ‘per ongeluk’ van Hazard.”

“Wat een wilskracht!

“Maar opgeven? Alles behalve!”, gaat de Zwitserse krant Blick verder. “Mbabu en Edimilson, de vervanger van de ook al gekwetste Embolo, zetten op een paar seconden enkele Belgen de wind in. Het startsignaal voor de Zwitserse aanval. In 27 minuten ging het van 0-2 naar 3-2. Wat een wilskracht! Toen ‘Shaq’ (Shakiri, nvdr) vervolgens het publiek vermaakte met een voorzet waarop Elvedi zijn fout goedmaakte, ging het festival verder. Zeker toen Benfica-spits Seferovic zijn hattrick vervolmaakte en met een staande ovatie naar de kant ging. Een jaar geleden werd hij nog uitgefloten in Basel.”

”Wat een verhaal, wat een reactie na dat verlies tegen Qatar. Zoals we IJsland met 6-0 klopten na onze WK-exit tegen Zweden. In onze eer gekrenkt, lijken we wel op ons sterkst. Wie tegen dit België zo kan terugslaan na 0-2 achter en zo kan domineren, maakt grote indruk. Ja, we zijn nog wisselvallig. Maar we hebben ongetwijfeld grote klasse en vooral veel karakter en zijn moreel sterk. Waarschijnlijk hebben we ook nooit een Zwitserse ploeg gezien die zo sterk in de diepte is. Zeker is dat er nooit een Zwitserse ploeg met meer lef heeft gespeeld tegen een nummer één van de wereld.”

Daily Mail: “Penalty veranderde hele aanzien”

“Ondanks dat ze verschillende sleutelspelers misten zoals De Bruyne en Lukaku liep België snel en makkelijk uit in Luzern. Na twee goals van Thorgan Hazard leek de partij over en uit. Het dreigde zelfs een Zwitserse afstraffing te worden. Tot de thuisploegeen levenslijn gegund werd via een penalty. Die strafschop veranderde het aanzien van de hele partij en vijf minuten later stond het alweer gelijk. En, ongelofelijk, Zwitserland stond vlak voor de pauze zelfs op voorsprong met een goal die zijn oorsprong vond in een Belgische corner. Toen Shaqiri, die een geweldige match speelde, zijn voorzet beroerd zag door Elvedi was de verrassing compleet. Voor België pas de tweede competitieve nederlaag sinds het EK 2016.”

Algemeen Dagblad: “Tachtig jaar geleden dat Zwitserland nog terugkwam na 2 goals achterstand”

“België stond al na zeventien minuten met 0-2 voor in de Swissporarena in Luzern dankzij twee goals van Thorgan Hazard. Een onmogelijke Zwitserse missie, zo leek het, maar daar wilden ze niets van weten. De laatste keer dat de nationale ploeg van Zwitserland terugkwam na twee goals achterstand was tachtig jaar geleden (9 juni 1938), toen Duitsland met 4-2 werd verslagen tijdens het WK van 1938 in Frankrijk. Seferovic werd de eerste speler die een hattrick maakte tegen België sinds Igor Belanov (Sovjet-Unie) tijdens de 4-3 overwinning op het WK 1986 in Mexico.”

L’Equipe: “Het prachtige België als een ballon ontploft”

“De Belgen hadden al vroeg in de wedstrijd alle troeven in handen om zich voor het minitoernooi in juni 2019 te kwalificeren. Elvedi liet Thorgan Hazard al vroeg in de partij twee keer scoren. De eerste goal kwam er na een enorme fout, de tweede na een niet-ingrijpen van de Mönchengladbach-verdediger. De Zwitser compenseerde zijn fouten door het vierde tegendoelpunten te scoren. Hij kwam goed in op een voorzet van een indrukwekkende Shaqiri. Zijn 4-2 stond synoniem voor de kwalificatie, want eerder was Zwitserland er na een penalty van Rodriguez en een tweeklapper van Seferovic in geslaagd om de situatie helemaal om te keren. Het prachtige België van het eerste kwartier was als een ballon ontploft. Gekoeld door de winter in Luzern.”

AS: “België speelt met vuur en verbrandt zich”

“De uitschakeling van het nummer één van de FIFA-ranking en het nummer drie van het voorbije WK is onverklaarbaar”, klinkt het in het Spaanse AS. “Vooral ook omdat die na zeventien minuten 0-2 voor stond na twee goals van het ‘broertje’: Thorgan Hazard. De aanvaller van Borussia Monchengladbach profiteerde van een vreselijke blunder van Elvedi om Sommer, zijn ploegmaat in Duitsland, na 68 seconden al een eerste keer te grazen te nemen. Hij verdubbelde na voorbereidend werk van Tielemans de score met een knap afstandschot en zit nu aan drie goals bij de nationale ploeg. De Rode Duivels zagen de 0-2 op het scorebord blinken, maar gingen niet op zoek naar meer terwijl Zwitserland de ‘remontada’ inzette. Een penaltyfout op een kolossale Mbabu luidde de 1-2 van Rodríguez in. Zwiterland ging erin geloven en België kreeg problemen met de counter. De 2-2 in minuut 31 kwam er na een buitengewone collectieve aanval: Shaqiri verlengde met het hoofd een kruispass van Rodríguez, Seferovic werkte af. En in minuut 44, net voor de pauze, kwam de 3-2. Getekend: opnieuw Seferovic. De voormalige spits van Real Sociedad deed alles goed: breed openen tot bij Edimilson Fernandes om nadien diens voorzet voorbij Thibaut Courtois te knallen. België kreeg zo voor het eerst sinds augustus 2001 drie goals om de oren voor de pauze.”

“De thuisploeg had wel nog een vierde goal nodig om over de Rode Duivels naar de eerste plaats in de poule te springen. In minuut 53 had het al van dat kunnen zijn, maar Seferovic kende dan nog genade. In minuut 62 was het dan toch raak: Elvedi maakte zijn fout goed en kopte een voorzet van Shaqiri binnen. De bezoekers probeerden nog wel, maar de 5-2 van Seferovic sloeg de Duivels tegen het canvas. En het begon niet toevallig op de rechterflank: Shaqiri ging aan het toveren, Mbabu gooide voor doel en de 9 van Benfica kopte magistraal binnen. Batshuayi en Boyata probeerden het nog, maar de ploeg van Roberto Martínez ziet zo op de pijnlijkst mogelijke wijze de Final Four door de neus geboord.”

Meer over België

sport

sportdiscipline

voetbal

Zwitserland

Seferovic

Elvedi

Shaqiri