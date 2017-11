"Het op bevel van de stadionspeaker gescandeerde ‘Lu-ka-ku’ na zijn goals, gebeurde niet uit volle borst. Raadselachtig is het leven van Romelu Lukaku" Jan Mulder over de Belgen en een Mexicaan Jan Mulder

Eden Hazard vindt Kevin De Bruyne de beste speler in de Premier League. Hoe formuleerde Eden het ook alweer? ‘City is de beste ploeg van de Premier League. En Kevin is een belangrijke speler in het systeem-Guardiola. Dus ja, hij is zeker de beste speler van het seizoensbegin.’

Eden Hazard was tegen Mexico de beste Belg. De Rode Duivels bestaan uit elf man. Courtois liet er drie door, de verdediging was onvoldoende, Witsel was aan het lummelen, Tielemans hield het tempo niet bij, De Bruyne kon de hoge versnelling niet vinden, Lukaku kreeg weinig te doen, blijft dus over Hazard en daarom was hij, voor dit moment, de beste (van deze wedstrijd).



Lukaku scoorde tweemaal tegen Mexico, werd gedeeld topscorer aller tijden, maar kan nog steeds niet op honderd procent vertrouwen van het publiek rekenen. Het op bevel van de stadionspeaker gescandeerde ‘Lu-ka-ku’ na zijn goals, gebeurde niet uit volle borst. Bij Manchester United blijven de fans ook kritisch onder zijn doelpuntenlawine. Raadselachtig is het leven van Romelu Lukaku.

Hirving ‘Chucky’ Lozano, was de beste van Mexico en net zo goed als Hazard, dit moment niet de beste speler van de Premier League, maar dat snel weer zal zijn. Lozano is dan automatisch ook ex aequo de beste van de Premier League wanneer hij daar volgend jaar heen gaat. Deze briljante Mexicaan werd afgelopen zomer door PSV Eindhoven voor 8 miljoen gekocht. In de zwakke Nederlandse eredivisie kon niet goed worden vastgesteld hoeveel miljoen PSV straks voor hem moet vragen, vrijdag werd het bekend: 10 x 8 miljoen. Nee, wacht eens even. Voor hoeveel verhuisde de piepjonge Dembélé van Dortmund naar Barcelona? Met inbegrip van de bonussen: 150 miljoen. Vraag voor Lozano maar 20 x 8 = 160 miljoen.

