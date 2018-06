"Hem beoordelen op zijn gebreken is onzin" of "elke ploeg zou zo'n spits met kushandjes verwelkomen": Europese topspitsen lovend over Lukaku Niels Vleminckx/Bart Fieremans

20 juni 2018

09u27 0 Rode Duivels Wat hebben Henke Larsson, Davor Suker, Horst Hrubesch en Pierre Van Hooijdonk gemeen? Het zijn Europese topspitsen die weten hoe de halve finale van een WK te halen. Ze wijzen België op het belang van onze diepe spits. "Lukaku is top, top, tóp."

Henrik Larsson: "De wereld ligt aan zijn voeten"

WK: 1x vierde plaats (Zweden, 1994), Champions League: 1x (Barcelona, 2006)

In 1994 haalde Henrik Larsson met Zweden de halve finale van het WK. In de nadagen van zijn carrière won hij prijzen met Barça en Manchester United. "Maar ik kan je zeggen: Lukaku staat op z'n 25ste een stuk verder dan ik op die leeftijd. Hij heeft snelheid. Hij heeft genoeg techniek om aan de bal iets te forceren. Hij scoort aan de lopende band. En zijn potentieel om door te groeien is enorm." Er zijn nog werkpunten, ziet Larsson. "Voor een gast met zijn postuur, zijn kracht, zou zijn 'link-up play' toch beter moeten. Hij moet de bal beter kunnen bijhouden. Niet evident als er constant twee verdedigers in je rug zitten, ik weet het. Maar die stap moet hij nog zetten."

De Zweed spreekt niet over de technische imperfecties van Big Rom. "Hij heeft op dat vlak minder kwaliteiten dan Hazard of De Bruyne. Maar dat is geen reden om hem te bekritiseren. Of beoordelen jullie Hazard en De Bruyne ook op dingen die Lukaku wél heeft - zoals kracht en kopbalsterkte?"

"Ik ken Lukaku niet persoonlijk. Maar als ik naar hem kijk, zie ik de vastberadenheid die je nodig hebt om te slagen aan de top. Om élk jaar beter te worden. Dat zie je ook aan het parcours dat hij heeft afgelegd - na Chelsea werkte hij keihard en slaagde hij bij Everton en nu bij Man United. De wereld ligt aan zijn voeten. Als hij zich blijft verzorgen, als hij blijft werken aan zijn sterke en zwakke punten, dan kan hij nog ver doorgroeien. De vraag die allesbepalend zal zijn: hoe graag wil hij het? Kijk naar Cristiano Ronaldo. Dié mentale kracht maakt het onderscheid tussen een wereldtopper en gewoon een goede spits."

Davor Suker: "Hem beoordelen op zijn gebreken is onzin"

WK: 1x derde plaats (1998, Kroatië), Champions League: 1x winnaar (Real Madrid, 1998), Ballon d’Or: 1x runner-up (1998)

Pieken op een WK. Davor Suker weet als geen ander hoe het moet. Hij was de verpersoonlijking van toernooiverrassing Kroatië in 1998. "Maar ik denk dat Lukaku meer potentieel heeft dan ik toen had", zegt de ex-spits van Real Madrid. "Al wil ik liever niet meer te veel terugblikken op vroeger. Ik leef in het nu. En ik kan je alleen maar zeggen: Lukaku is nu top, top, tóp. (benadrukt) You have written down 'top', right? Ik vind hem één van de grootste spitsen die er op dit moment op de wereld rondlopen."

Suker is momenteel voorzitter van de Kroatische bond. Een potentiële tegenstander in een volgende fase van het WK, dus. Maar de man zegt dat hij niet met lof zwaait om zo extra druk op Lukaku's schouders te leggen. "Zijn twee goals tegen Panama laten gewoon zien dat hij in topvorm zit. Dat hij matchen voor zijn land kan beslissen."

Die goals zijn pakken belangrijker dan zijn voetenwerk. Want kritiek, zo weet Suker, zal er altijd zijn. Zeker bij een type-Lukaku. "My friend, ik kan je uit ervaring melden dat er op elk moment en elke plaats wel iemand zal zijn die niet tevreden is met je prestaties. Als spits kan je maar op één manier antwoorden. Met goals. Scoren, da's al wat telt. De rest is bullshit. Het is onzin om hem te beoordelen op zijn gebreken. Kijk eens naar wat hij wél kan. Dat is véél. Hij verdient respect."

Pierre Van Hooijdonk: "Hij hoeft Gouden Bal niet te winnen"

WK: 1x vierde plaats (Nederland, 1998), UEFA Cup: 1x winnaar (Feyenoord, 2002)

"Weet je, in Nederland hebben we de gewoonte om elke aanvaller te vergelijken met Marco van Basten. Maar die had álles. Dat is zo zeldzaam. Draai die knop in je hoofd om, stop met alleen de perfectie te zoeken, en je ziet hoe goed Lukaku eigenlijk is." Pierre van Hooijdonk, de man die Feyenoord in 2002 de UEFA Cup schonk, snapt wel dat er spelers bij de Rode Duivels zijn die meer bloemen krijgen toegeworpen dan de spits van Manchester United. "Jullie hebben zoveel verfijnde spelers voorin - Mertens, Hazard - die meer de 'touch' hebben en bonuspuntjes scoren. Da's mooier om naar te kijken dan naar Lukaku. Die heeft iets hoekigs. Maar wat is belangrijker: dat er af en toe een bal van z'n voet springt, of dat hij bijna elke wedstrijd scoort? Ik zou er zo'n drié in mijn team willen hebben. Je moet een spits beoordelen op zijn kwaliteiten. Wat hij wél kan. Bij Lukaku is dat: kracht, snelheid en vooral: scorend vermogen. Kijk eens naar die statistieken - daar kan je echt niet omheen."

Van Hooijdonk schat Lukaku hoog in. Maar of het voldoende is om later gezien te worden als één van de beste spitsen van de voorbije decennia - à la Batistuta, Ibrahimovic? Vraagteken, zegt Pi-Air. "Misschien zal hij daarvoor nét tekortkomen. Omdat hij niet dat geniale heeft - momenten waar jij en ik nadien nog lang over zullen praten. Met Lukaku weet je wat je zal krijgen. Goals, dus. Hij zal nooit de Gouden Bal winnen, maar dat hoeft heus niet om een geslaagde carrière te hebben."

Horst Hrubesch: "Buitengewone aanvaller, hij heeft alles"

EK: 1x winnaar (West-Duitsland, 1980), WK: 1x finalist (West-Duitsland, 1982), Europacup I: 1x winnaar (Hamburg, 1983)

"Ik zie hem als een van de topaanvallers op dit WK, en geloof dat hij de kwaliteiten heeft om topschutter te worden." Aldus sprak Horst Hrubesch. De Duitser weet wat het is om beslissend te zijn op een groot toernooi. In 1980 scoorde hij de winnende goal in de EK-finale tegen België. "Lukaku is al meerdere jaren bekend bij ons. We weten al lang dat hij een buitengewone aanvaller is. Hij heeft alles. Hij is kopbalsterk, snel, tweevoetig en weet de goal staan. Je kan je zo'n aanvaller alleen maar wensen."

Net als Lukaku moest Hrubesch het niet van het fijnere voetenwerk hebben. "Hij heeft net als ik vroeger een lichaam waarmee hij zich kan doorzetten, maar hij heeft ook een ongelooflijke snelheid. Die had ik niet." De Duitser vindt dan ook dat het speerpunt van de Rode Duivels niet veroordeeld moet worden bij een mislukte controle. "Het is toch waanzin om zo'n speler in vraag te stellen? Hoe oud is Lukaku? Die critici snappen het niet. Spelers moeten toch tijd krijgen om zich te ontwikkelen en te verbeteren? Lukaku is in zijn taken gegroeid. Ik zie hem als iemand die zich de laatste zes of zeven jaar goed ontwikkeld heeft en zich zal blijven verbeteren. Het belangrijkste is dat hij zijn eigen weg blijft gaan. Lukaku moet Lukaku blijven. Zijn stijl past ook bij België. Het is een speler die België moet liefhebben, een type dat een ploeg eigenlijk moét hebben. België zou dankbaar moeten zijn."

Ook de Mannschaft zou hem kunnen gebruiken, zegt Hrubesch. "Elke ploeg zou zo'n speler met een handkus moeten verwelkomen. Het enige wat ik hem zou willen meegeven, is dat hij moet ophouden met jammeren en discussiëren met de ref. Hij heeft te veel klasse, hij heeft dat niet nodig."

