"Hazard is perfect gelukkig in het voetbal onder Martínez. En van de kritiek van De Bruyne na Mexico is niets blijven hangen" Stephan Keygnaert

11 maart 2018

09u29 0 Rode Duivels Volgende week maakt Roberto Martínez ter gelegenheid van de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië zijn laatste selectie bekend vooraleer hij in mei definitief knopen doorhakt. In gesprek met Chris Van Puyvelde, technisch directeur bij de voetbalbond, uit onze huisanalist Marc Degryse zijn twijfels, zeker nadat hij zag hoe Vertonghen, Alderweireld en Dembélé bij Tottenham (dat zich woensdag naïef liet uitschakelen door Juventus in de Champions League) nog altijd niet doordrenkt zijn in een winnaars-DNA.

Degryse: "De Bruyne is door Guardiola wél helemaal doordrenkt in dat winnaars-DNA. Maar ik vraag mij af of De Bruyne dezelfde 'match' heeft met Martínez."

Van Puyvelde: "Ja, hoor."

Degryse: "Hmm... Want da's een sleutel voor een goed WK - kan Martínez ervoor zorgen dat De Bruyne en Hazard sámen hun beste niveau halen? Als de ene goed is, komt de andere meestal minder uit de verf."

Van Puyvelde: "We hebben onder Roberto onze beste matchen gespeeld met Kevin op '8', en Eden en Dries 'in de pocket' achter diepe spits Romelu. Op die manier heb je een perfecte mix tussen spelers die diep lopen en spelers die de bal in de voeten vragen."

Degryse: "Je zal van Eden geen 'lopende speler' maken."

Van Puyvelde: "Hij kán dat."

Degryse: "Eden zal zich dus moeten aanpassen?"

Van Puyvelde: "Maar nee! Eden is perfect gelukkig in het voetbal onder Roberto."

Degryse: "En er is niets blijven hangen tussen Martínez en De Bruyne na diens uithaal ("Met deze tactiek redden we het niet op het WK", red.) na de wedstrijd tegen Mexico?"

Van Puyvelde: "Totaal niks."

Degryse: "Ik weet niet - ik zie De Bruyne toch niet snel op zo'n manier praten over Guardiola."

Van Puyvelde: "Kevin heeft al van in de jeugd met veel trainers in de clinch gelegen. Op een dag vind je de ware, zeker? Je mag de band die Kevin heeft met Guardiola niet vergelijken met zijn relatie met Roberto - hij ziet Pep elke dag en Roberto maar om de vier maanden, of zo. Sorry Marc, maar ik vind dit nu eens écht een non-issue. In dit landje denken we veel te veel vanuit 'het probleem'. Ik kan je verzekeren: de relatie tussen Kevin en Roberto zal de komende maanden super zijn."

Degryse: "Ik ben in dit interview een beetje de Ongelovige Thomas, maar ik voel nu eenmaal bij mezelf veel twijfels rond het WK van de Duivels - ik denk dat we er in de kwartfinale gewoon uitgaan tegen Duitsland of Brazilië."

Van Puyvelde: "We gaan een sterk toernooi spelen..."

Lees HIER in HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees, het volledige gesprek, waarin het ook gaat over de transfer van Carrasco naar China, de toekomst van Martínez en wie er in de definitieve WK-selectie moet zitten.