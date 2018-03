"Halve finale of WK is mislukking": Wilmots legt lat hoog voor zijn opvolger Kristof Terreur

13 maart 2018

07u58 25 Rode Duivels De ex-bondscoach legt de lat hoog voor de Rode Duivels op het WK. "Minstens de halve finale: alles daaronder zou een mislukking zijn", zegt Marc Wilmots (49) in een uitgebreid interview met het Duitse magazine Kicker. Hij voorspelt opvolger Martínez ook zware weken.

Vaak spreekt Wilmots niet meer, maar als hij dat toch doet, neemt hij geen blad voor de mond. Voor Kicker lichtte de ex-bondscoach de Rode Duivels door. "België moet minstens de halve finale halen", zegt hij. "Dat zou het logische vervolg zijn na de kwartfinales op het WK in 2014 en op het EK in 2016. Die toernooien waren een goede leerschool. De huidige kern heeft een gemiddelde leeftijd van 26. Als iedereen fit is, heeft de groep de potentie om ver te raken. Ontbreken twee of drie spelers, dan wordt het link. Je hebt gasten als Kompany, Vertonghen, Vermaelen en Alderweireld nodig. Met de offensieve weelde kan je drie nationale ploegen van spelers voorzien, maar achterin is er geen overschot. Jason Denayer en Jordan Lukaku, die beiden in mijn EK-kern zaten, zijn eigenlijk spelers voor de tweede of de derde rij."

"De groepsfase is op het eerste gezicht niet zo zwaar. Voor 7 matchen in 28 dagen heb je focus nodig. De Duitsers kunnen dat, de Spanjaarden en de Brazilianen ook, maar de Belgen niet. Dat is een voordeel voor de andere landen. Voor een toernooi heb je een goed collectief nodig. België heeft twaalf goeie aanvallende spelers, maar daar kan je geen ploeg mee bouwen. Mijn hoop is dat spelers als Witsel, Fellaini, Dembélé, op de piek in hun carrière, voor balans kunnen zorgen. Als België de halve finale wil bereiken, is het nu of nooit. Er eerder uit gaan zou een afknapper zijn. De wereldtitel moet het doel zijn, ook al klinkt dat misschien arrogant. Wij zijn maar het kleine België, maar met deze spelers moet je hoog durven te mikken. Spanje, Duitsland, Brazilië en Argentinië zijn de favorieten. Een van hen zal België opzij moeten zetten."

Moeilijke weken Martínez

Zijn opvolger, Roberto Martínez, voorspelt hij moeilijke weken. "Het gaat nu al over zijn opvolger. Zijn contract loopt immers na het WK af en de lobby voor Michel Preud'homme als nieuwe bondscoach is al gevormd. De campagne loopt al. Daarbovenop komt de sportieve druk: iedereen kent de mogelijkheden van deze ploeg. Ik wens hem veel geluk toe en hoop dat hij ons werk voor het Belgische voetbal kan voortzetten. Ik was verrast dat ze een Spanjaard boven een Belg kozen. Was ik bondsvoorzitter geweest, ik had altijd een Belg aangesteld. Ik kan het weten als ex-bondscoach van Ivoorkust: het is niet hetzelfde als dat je voor je eigen land, je eigen bloed mag werken. Dat is iets bijzonder. Ik ga Martínez niet bekritiseren. Hij levert goed werk."

'Zidane' De Bruyne

In het interview met Kicker gooit hij bloemetjes naar een speler: Kevin De Bruyne. "Op het EK in 2016 was hij niet goed, maar hij was toen moe. Bij Man City draait alles nu rond hem. Hij heeft een voet zoals Zidane vroeger. Hij leest het spelletje, hij ziet alles. Andere spelers moeten eerst nadenken voor ze de bal aannemen, Kevin niet. Hij verbindt de controle direct met de volgende actie. Dat is wereldklasse. Hij kan nu ook vermoeid zijn, maar dat is dit toernooi niet zo belangrijk met de Engelsen in dezelfde groep. Ze stoten zeker allebei door. Het zal er voor Martínez op aankomen om de spelers in Engelse loondienst fris te krijgen."