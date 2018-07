"Generaties redden na mislukkingen" en "België kan voor problemen zorgen": zo blikt Braziliaanse pers vooruit naar kraker tegen 'Bélgica' Thomas Lissens en Glenn Van Snick

06 juli 2018

11u30 0 Rode Duivels 'Jongens, maak jullie droom waar', is de duidelijke boodschap op de voorpagina van onze sportkrant voor de Rode Duivels. Op welke manier sturen de Braziliaanse media hun 'Goddelijke Kanaries' naar de clash met de Rode Duivels? Een overzicht.

O Globo: "Neymar en Courtinho krijgen tegen België volwassenheidstest"

"Het niveau van de selecties nadert hun hoogtepunt, de verwachtingen binnen de voetbalwereld zijn torenhoog. Een WK is kort, maximaal zeven wedstrijden, maar da's voldoende om trends en waarheden te kunnen zien. Soms kan één wedstrijd daar zelfs voldoende voor zijn. Dat geldt voor België-Brazilië, een soort coming-of-age-verhaal tussen twee getalenteerde groepen, van dezelfde generatie, die op zoek zijn naar de definitieve bevestiging."

Folha de S. Paulo: "Duel tussen trainers die generatie proberen te redden"

"De wedstrijd tussen België en Brazilië is ook een duel tussen twee trainers die de taak kregen om generaties te redden na opeenvolgende mislukkingen. Hun stijl en visie op voetbal zijn anders, maar Tite en Roberto Martínez hebben hetzelfde doel: hun ploeg naar de halve finales leiden."

"Martínez heeft een offensieve manier van voetballen geïmplementeerd bij de Belgen en daar profiteert vooral Romelu Lukaku van. De spits scoort vlot, net als zijn ploegmaats. Het wordt een duel tussen de beste verdediging (Brazilië) en de beste aanval (België)."

A Tarde: "Brazilië en België hebben alle ingrediënten voor een geweldige match"

"De vijfvoudige wereldkampioen maakt progressie en Neymar wordt steeds beter. Onze ster wordt ondersteund door Philippe Coutinho en kan rekenen op een ijzersterke verdediging. Toch kan dit België problemen veroorzaken. De gouden generatie van Martínez voelt zich klaar om een eerste grote titel te winnen. Ze zijn volwassen geworden. Vincent Kompany heeft de taak om ploegmakker Gabriël Jesus af te stoppen, Willian en Eden Hazard zorgen voor de vonken op het middenveld. Alle ingrediënten zijn er voor een geweldige match."

Jornal Do Brasil: "België: Offensieve weelde en defensieve zwakte"

"Het offensieve arsenaal van België scoorde al twaalf keer dit WK. Hun repertoire is gevarieerd. Ze zijn technisch sterk, snel, stralen kracht uit én beschikken over een vast die het gewend is om te schitteren in de grote Europese competities. De Bruyne, Mertens, Hazard en Lukaku kunnen een nachtmerrie zijn voor de Brazilianen. Hun verdediging kent echter zwakke punten, blootgelegd door Japan. Neymar en co moeten daar gebruik van maken. We zijn in opmars op dit WK én hebben ervaring op grote toernooien. Dat helpt."

Notícias do Dia: "'Engelse aanval' van Brazilië heeft het moeilijk tegen Courtois"

"De 'Engelse aanval' van Brazilië heeft het moeilijk tegen Courtois. Philippe Coutinho, Gabriel Jesus en Firmino kwamen de Belgische doelman al meermaals tegen, maar scoren tegen hem lukte nog nooit. Zelfs Willian nam het ooit al op tegen de Belgische doelman (nu zijn ploegmaat, red.), maar ook de flankspeler kwam toen niet tot scoren. Courtois, de beul van de Brazilianen. De enige Braziliaanse aanvaller die Courtois al kon verschalken, is Neymar. Onze nummer '10' deed dat in 2013 en 2014, toen hij nog voor Barcelona speelde en Courtois het shirt van Atlético Madrid droeg. De afhankelijkheid van Neymar voor de Seleçao is onvermijdelijk."

