“Europese ster in wording”, maar ook “nieuwe slag in zijn gezicht”: buitenlandse media lovend over Tielemans en hard voor Courtois ODBS/GVS

22 maart 2019

07u00 7 Rode Duivels Een rondje langs enkele belangrijke buitenlandse sportmedia leert al snel: het respect voor onze Rode Duivels is groot. Het WK-brons, en vooral het daarmee gepaard gaande voetbal, is blijven hangen. Zij weten dat België, zeker met deze Eden Hazard, er ook volgend jaar weer dichtbij zal zijn. Dat bevestigde de 3-1 tegen Rusland alleen maar. Ook al gaat de aandacht in Spanje en ook Engeland vooral uit naar de blunder van Courtois.

Bleacher Report: “Tielemans wordt Europese ster, Courtois bereikt bodem”

De ‘trending’ Amerikaanse website Bleacher Report, met bureau in Londen, gaat dieper in op de prestaties van Tielemans en Courtois. Over de middenvelder veel lof. “Leicester wist maar al te goed wie ze in huis haalden, toen ze Tielemans tijdens de voorbije mercato op uitleenbasis wegplukten in Monaco. Daar was hij uit de gratie gevallen, maar zijn kwaliteit werd nooit in vraag gesteld en Leicester gaf hem de kans ervaring op te doen in de Premier League. De ‘Foxes’ zien sinds enkele weken hoe goed de 21-jarige is. Jamie Vardy is terug de leider voorin, Tielemans is dat op het middenveld. Tegen Rusland trok hij die lijn door. Tielemans is de complete moderne middenvelder. Comfortabel aan de bal in zowel verdedigende als aanvallende modus. Zijn goal was symptomatisch voor een speler aan de start van een speciale carrière. Een jongen die op zijn leeftijd al veel meer ervaren lijkt dan anderen.”

🇧🇪 Youri Tielemans celebrates scoring his first goal for Belgium 👏#EURO2020 pic.twitter.com/GmAAhtOB2S UEFA EURO 2020(@ UEFAEURO) link

“Leicester heeft deze zomer geen optie tot definitieve aankoop, dus achter zijn toekomst staat een vraagteken. Maar als hij dit niveau kan aanhouden, wordt hij straks een van de meest gegeerde jonge talenten in Europa. Een terugkeer naar Monaco valt niet uit te sluiten, maar of het nu in Frankrijk is of elders: Tielemans is klaar om te schitteren. Een Europese ster in wording.”

Zo lovend Bleacher Report voor Tielemans is, zo hard is het voor Courtois. “Een overgang naar ‘Los Blancos’ zou de droomtransfer zijn van elke speler, maar met de verhuis van Londen naar Madrid lijkt de goeie vorm van Courtois weg te zijn. Sinds de komst van Courtois, heeft Real er al een ellendige tijd opzitten. Hij lijkt gewoon niet meer op dezelfde speler die zo veel indruk maakte in het doel van Chelsea. Aan zijn zwanenzang kwam donderdag geen einde, met een verschrikkelijke fout en de gelijkmaker voor Rusland in cadeauverpakking. De doelman wou met links de bal opdrijven, maar verloor zijn evenwicht en zag zich genoodzaakt zijn rechter te gebruiken. Cheryshev profiteerde in wat voor Courtois een erg beschamend moment was. Erg bizar, voor een speler die zo goed overweg kon met de druk en de snelheid van de Premier League. Hopelijk voor hem is de bodem nu bereikt. Real gaat deze zomer met de komst van Zidane heropbouwen en het is nu Courtois om te bewijzen dat hij nog altijd de juiste keuze als nummer één is in het Bernabéu.”

AS: “Een toneelstuk”

De Spaanse sportkrant AS, dat net als die andere Madrileense huiskrant Marca in een apart videoartikel de blunder van Courtois uitlichtte, loofde de Rode Duivels, met Eden Hazard als grote uitblinker. “De eeuwige kandidaat op goud blijft hetzelfde kleurrijke en elektrische voetbal laten zien waarmee het de halve finales van het WK bereikte. En dat ondersteund door een grote Hazard. Ze willen zich in 2020 écht kronen tot Europees kampioen. Eden, fel gegeerd door Real Madrid, was ongetwijfeld de man van de match. Hij had een belangrijke voet in de 1-0. Een toneelstuk dat op eigen helft begon om in enkele tijd in de zestienmeter van de tegenstander te staan. Alweer het snelle en verticale spel dat ze toonden op het WK. Het is een toneelstuk. Nadien was het even minder, Courtois ging in de fout. Maar als er één man in vorm is, is het wel Eden Hazard. België kon en zou niet falen. Eerst kon Zhirkov hem enkel afstoppen met een penaltyfout, nadien zorgde hij voor de 3-1-zege. België en Hazard: ze menen het serieus.”

Daily Mail: “Nieuwe slag in gezicht Courtois”

Het Britse Daily Mail zoemde met menige screenshot van de voor Courtois noodlottige fase in op de 1-1. “Courtois heeft het tegenwoordig zwaar en tegen Rusland werd dat nog wat erger na een verschrikkelijke fout. De doelman was veel te nonchalant in balbezit, toen hij onder druk gezet werd door Dzyuba. In paniek wou hij snel een pass geven, maar die poging was catastrofaal. Cheryshev kon zijn geluk nauwelijks geloven toen hij maar in een leeg net te trappen had. Gelukkig voor Courtois pakte Hazard daarna uit met een ‘brace’ die goed was voor de drie punten. Maar de blunder van de gewezen Chelsea-doelman is een nieuwe slag in zijn gezicht, nadat Zidane hem vorig weekend bij zijn rentree slachtofferde. Eerder dit seizoen ging hij al enkele keren in de fout en werd hij vooral na de 3-0-nederlaag van Real bij Eibar de zwarte piet toegeschoven. Ook na het zware verlies tegen Ajax kreeg hij veel kritiek en velen wijzen naar de statistieken om dat te staven. In de 24 keer dat hij voor Real in doel stond, kreeg hij al 30 goals binnen en wist hij maar acht keer de nul te houden.”

L’Équipe: “Rijkdom van ‘kleine’ buren groot”

De Franse sportkrant L’Équipe duidt de glansprestatie van Eden Hazard met de nodige statistieken. “De derde ‘dubbel’ van Hazard als international, waarmee hij op 29 goals komt en zo op gelijke hoogte staat in de all-time ranking met zijn vroegere bondscoach, Marc Wilmots. Alleen Van Himst en Voorhoof hebben er met 30 nog eentje meer, Lukaku is met 45 stuks weg. De vedette van de ‘Blues’ moest nochtans de nodige trappen incasseren en werd constant geviseerd, waardoor hij menig duel verloor. Maar met zijn goals was hij beslissend en bovendien gedroeg hij zich als een echte leider, zoals hij dat altijd al gedaan heeft sinds België hem die band gaf in de zomer van 2015.”

“Zijn tweede doelpunt is het werk van een aanvaller die weet hoe positie te kiezen, die het aandeel van zijn ploegmaats kan afmaken. Dankzij zijn goals kan België zich op kousenvoeten makkelijk plaatsen voor het EK. Na Cyprus volgen er opnieuw twee thuismatchen (Kazachstan en Schotland) en dan San Marino uit. Een 15 op 15 moet dus het doel zijn, waarmee België het 5-2-verlies in Zwitserland voor de Nations League naar de achtergrond verdrijft. Zondag staat er Eden zijn honderdste cap te wachten. Op zijn 28ste. Alleen Vertonghen (111) en Witsel (101) hebben ook die kaap al genomen. Wat meteen veel zegt over de rijkdom van dat ‘kleine’ buurland van ons.”

Spotten met Courtois

De tabloid 'The Mirror' ten slotte beschrijft ook de flater van Courtois tot in het kleinste detail, waarna er een resem tweets van Chelsea-fans met het nodige leedvermaak volgt.

I LOVE THIS GAME Will(@ willreyner) link

