"Eigenlijk was België in 1920 al wereldkampioen voetbal" Bart Fieremans

21 maart 2018

15u53 0 Rode Duivels Het is aftellen naar het WK in Rusland waar België zich tot wereldkampioen wil kronen. Dat zou een primeur voor ons land zijn, of toch niet? "Eigenlijk behaalde België in 1920 al de WK-titel", klonk het bij de boekvoorstelling 'Honderd Duivelse voetbalfeestjes'.

Auteurs François Colin en Raf Willems staven hun stelling na historisch onderzoek rond de gewonnen finale van België versus Tsjechoslowakije (2-0) op de Olympische Spelen van Antwerpen, één van de honderd wedstrijden die ze in hun boek belichten. Ook al vond het eerste officiële WK voetbal pas in 1930 in Uruguay plaats, zouden tevoren de olympische voetbaltoernooien als de wereldbekers gelden. Zo was toch de teneur in de internationale pers, zegt Willems, waarbij hij citeert uit een krant na het olympisch goud van België in 1920: "Belgen, vergeet nooit de naam van uwer eersten wereldkampioenen op voetbalgebied."

Volgens Colin heeft Guy Oliver, de directeur van het FIFA-museum in Zürich, aan de Engelse krant The Guardian ook gezegd dat de Olympische Spelen die dateren van voor 1930, beschouwd moeten worden als echte wereldbekers. "Hierbij roepen we België dan ook uit tot de wereldkampioen van 1920", aldus Willems met een knipoog. Maar misschien kan de Belgische voetbalbond toch eens officieel navraag doen bij de FIFA, of de Rode Duivels voortaan hun interlands mogen spelen met een sterretje op hun nationale shirt?