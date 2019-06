Exclusief voor abonnees “Eden droeg in Rusland al een heel land” Martínez weet het zeker: Hazard is klaar voor Real Stephan Keygnaert

07 juni 2019

06u00 0 Rode Duivels Eden Hazard trekt naar Real Madrid, Thomas Meunier wordt in de Premier League gesignaleerd, Divock Origi haalde vorig weekend CNN, en zelf sierde Roberto Martínez de covers van de Barça-kranten. Kazachstan, zegt u? De bondscoach raadt zijn Duivels aan: “Never look to the outside. Blijf met je emoties ‘in het midden’.”

Coach, kent u Borat, ‘from the glorious nation of Kazakhstan’?

Roberto Martínez: (lacht hartelijk) “Ja, die ken ik. Ik kan lachen om Borat – typisch Britse humor. Toen ik in Engeland ben gaan wonen, duurde het even vooraleer ik kon wennen aan hun humor, maar na een tijdje ging ik het appreciëren.”

Ik werp het op omdat ik mij afvraag of u het type manager bent dat interesse heeft in de culturele of politieke achtergrond van een tegenstander – om uw kennis te verruimen?

(knikt) “Meer zelfs, je moet weten tegen wie je speelt. Het is dat we zaterdag in Brussel spelen, maar als we in oktober naar Astana trekken, is het goed om te weten dat die stad de grootste fanbase van de nationale ploeg bezit, dat hun geschiedenis maakt dat het een zeer passioneel volk is, dat de Russische invloed in de ploeg niet zó groot is – er voetballen maar drie van hun internationals in Rusland...”

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis