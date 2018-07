"Dit België is tot iets groots in staat" en "Martínez zal na een uur de kogel gevreesd hebben": buitenlandse pers blaast tegelijk koud en warm na 'ontsnapping van Rostov' TLB/MDB/SDD

03 juli 2018

07u00 2 Rode Duivels Een ontsnapping. Dat is misschien wel de meest correcte omschrijving van de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Japan. De Belgen konden een 0-2-achterstand nog ombuigen naar een 3-2-zege en de reacties van de buitenlandse media op die thriller waren uiteenlopend. Een overzicht:

The Sun: "Na een uur zal Martínez de kogel gevreesd hebben"

"52 minuten lang leek het alsof de Belgische 'gouden generatie' andermaal roemloos ten onder zou gaan op een groot toernooi. Na een uur zal Martínez zelfs de kogel gevreesd hebben, maar zijn ploeg pakte uit met één van de strafste comebacks ooit op een WK. Wij dachten dat we na Rusland-Spanje alles gezien hadden, maar dit was nog van een totaal andere orde. Hun naam staat nog niet op de trofee, maar wie durft te wedden dat de Belgen niet helemaal tot het einde mee zullen draaien? Anders dan twee jaar geleden tegen Wales hingen de Belgen niet in de touwen na de tegenslagen. Hun vertrouwen heeft een enorme boost gekregen."

L'Equipe: "Belgen gaven blijk van gigantische naïviteit "

"Het was tot dusver een onvoorspelbaar WK en België kwam ook héél dicht bij een verschrikkelijke desillusie. De Belgen kwamen 0-2 achter en gaven blijk van een gigantische naïviteit, maar op wilskracht kropen ze door het oog van de naald. In de volgende ronde wacht nu Brazilië voor wat zich aankondigt als een zeer interessante match. Martínez maakte na de 0-2 ook een goede beurt. Hij bracht Fellaini en Chadli samen tussen de lijnen en zij scoorden allebei. Fellaini overpowerde de Japanners en Chadli voorkwam verlengingen. Martínez' coaching na de dubbele tegenslag was perfect."

Marca: " Dit keer is België tot iets groots in staat"

“België boezemt angst in. Het lag uit het WK en tekende in de laatste minuut voor een historische ‘remontada’ met een verwoestende tegenaanval. Eer aan de Japanse Samoerai die meer geluk verdienden. Vooraan stonden ze tegenover meerdere Rode Duivels die tot alles in staat zijn. Het duel met Brazilië is er eentje om niet te missen.”

Marca zag een geduldig en goed georganiseerd Japan in de eerste helft, waarna het hek na de pauze helemaal van de dam ging. “Niemand liet in die eerste helft aanwijzingen achter voor wat er daarna gebeurde. In zeven minuten sloeg Japan de Belgen knock-out met twee doelpunten.” De tweede treffer van Takashi Inui, die net door het Spaanse Real Betis werd aangetrokken, werd beschreven als “een wonder dat werd voltrokken. Na het hele WK met de wind in het voordeel verloor België het noorden."

Toch wisten de Rode Duivels de situatie nog recht te trekken. “Japan antwoordde op de grootsheid van de Belgische reactie met voetbal. Nishino bracht Honda erin. Omdat hij de wedstrijd in de hoogte was kwijtgeraakt, probeerde hij te winnen op het grasniveau. Kompany blokkeerde een doelpoging. En Courtois deed een prachtige redding, daar in de extra tijd. Bij die gelijke stand, had een verlenging een beloning voor iedereen geweest. Zo draaide het niet uit. Courtois pakte een hoekschop op het einde en lanceerde de perfecte tegenaanval. Chadli maakte een monumentale ‘golazo’ dat een veelbelovend geheel portretteerde. Ja, dit keer is België tot iets groots in staat.”

VI ORANJE BLIJFT THUIS: "Het systeempje van die Spanjaard slaat helemaal nergens op"

In de studio van het Nederlandse praatprogramma waren Johan Derksen, René van der Gijp, Jan Boskamp en Herman Brusselmans te gast. En het viertal was opvallend kritisch voor bondscoach Martínez. "Die trainer ziet De Bruyne het hele jaar bezig als de sterspeler van Manchester City en hij slaagt er niet in om hem aan het voetballen te krijgen", aldus Derksen, waarna Van der Gijp aanvulde. "Het systeempje dat die Spanjaard uitgedacht heeft - met Carrasco op links - slaat helemaal nergens op. En dat systeem is ook niet in het voordeel van De Bruyne."

Japan Times: " Hartverscheurend moment"

"De Japanse droom om voor het eerst de kwartfinales te halen, werd doorprikt na een hartverscheurend moment in de toegevoegde tijd. Nacer Chadli scoorde de winnende treffer in de laatste minuut van extra tijd. Op counter. De Japanse spelers barstten massaal in tranen uit na het weerklinken van het laatste fluitsignaal."

O Globo: " Lukaku had als eerste begrepen wat de bedoeling was van Courtois"

Ook de Brazilianen keken met argusogen naar het resultaat van de wedstrijd tussen België en Japan. Bij de countergoal van Chadli had de Braziliaanse krant 'O Globo' vooral lof over voor Lukaku en Courtois. "Lukaku had als eerste begrepen wat de bedoeling was van Courtois, die de bal perfect in de loop van De Bruyne rolde. Courtois werd geramd door twee Japanse verdedigers en net dat duo ontbrak bij die finale counter."

Maar 'O Globo' was ook erg kritisch: "De hamvraag is: waar was de spirit van de Belgen toen ze de aanvallen van de Japanners probeerden af te weren? Ook Courtois maakte een slechte indruk toen hij de bal door zijn handen liet glippen, waardoor het leer bijna in zijn eigen doel rolde."

Daily Mail: "De inbreng van Fellaini veranderde alles"

"De dramatische winnende treffer van Chadli was het orgelpunt van een door Fellaini geïnspireerde comeback. De inbreng van de middenvelder van Manchester United veranderde alles. Met zijn kracht drukte hij de Japanners -letterlijk en figuurlijk- weg en de gelijkmaker die hij maakte was een typische Fellaini-goal. De Japanners keken hulpeloos toe hoe hij het leer tegen de touwen buffelde."

Algemeen Dagblad: "Voor sommigen is België zelfs favoriet voor de WK-titel"

"Voor de een is België een goede outsider, voor de ander zelfs een favoriet voor de WK-titel in Rusland. Feit is dat de Rode Duivels in de kwartfinale staan. Wanhopig drukte Thibaut Courtois bij 0-2 voor Japan zijn armen in beide zijdes en richtte hij zijn ogen vragend op de helderblauwe lucht boven Rostov. Even daarvoor had de Belgische doelman geen antwoord gehad op een schot van Takashi Inui, de tweede Japanse treffer in korte tijd. En nu stond hij daar, moederziel alleen, vragend om hulp van boven. En die hulp kreeg hij, bleek een klein half uur later. Met een laat doelpunt zorgde Nacer Chadli ervoor dat de Belgen in de kwartfinale staan.

Olé: "België is carnaval"

"Wat een ongelooflijke overwinning in de extra tijd", opende de Argentijnse website Olé zijn verslag van de wedstrijd. "Met een counter uit het boekje, strafte Chadli de aanvalsdrang van de Japanners af en België kon zo verlengingen vermijden. België is carnaval. Ze ontmoeten vrijdag de Brazilianen, voor wat een filmkraker belooft te worden."