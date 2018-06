"De Belgische fans mogen zich zorgen maken" en "ze zijn allergisch aan passen": lastige avond voor Duivels is ook buitenlandse media niet ontgaan TLB AB en DMM

03 juni 2018

07u45 102 Rode Duivels Neen, de eerste oefenmatch van de Rode Duivels verliep niet zoals bondscoach Roberto Martínez het gewild dat. De Belgen kwamen niet tot scoren tegen Portugal, kregen - vooral in de eerste helft - toch wat kansen tegen en in de tweede helft viel Vincent Kompany ook nog uit met een spierblessure. Toch wel wat zaken om over te piekeren en dat is ook de buitenlandse media niet ontgaan. Een overzicht van hun berichtgeving over België-Portugal.

Gazzetta dello Sport: " Een moeilijke situatie"

"Een wedstrijd tussen twee schaduwfavorieten op het komende WK. België en Portugal zijn twee teams die in Rusland het allerhoogste kunnen nastreven, maar in een nogal teleurstellende wedstrijd bleef het 0-0. Portugal stelde het zonder Cristiano Ronaldo. André Silva speelde slechts enkele minuten. Bij België stond Dries Mertens maar één helft tussen de lijnen. Het slechtse nieuws kwam echter van Vincent Kompany. De verdediger van Manchester City viel vroeg in de tweede helft uit met een blessure. Een moeilijke situatie, twee weken voor het WK."

Tribuna Expresso: "Mertens en Hazard allergisch aan passen"

“Er was nooit een reden tot bezorgdheid tegen België. Portugal controleerde en domineerde bij momenten. Mertens en Hazard kunnen fantastisch dribbelen, de bal perfect controleren en het spel verleggen, maar ze zijn allergisch aan passen. België kwijnde weg in de slotfase van de eerste helft en dicteerde niet langer het spel. België kwam niet verder dan een poging van Jan Vertonghen en een heleboel ondermaatse voorzetten.”

Algemeen Dagblad: " Domper dreigt voor België"

"België heeft de eerste van de drie oefenwedstrijden in aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal niet kunnen winnen. Het team van bondscoach Roberto Martinez speelde in Brussel gelijk tegen Europees kampioen Portugal: 0-0. Egypte (woensdag) en Costa Rica (maandag 11 juni) zijn de komende opponenten van België voordat het WK begint. Vincent Kompany viel aan het begin van de tweede helft uit. Hoe ernstig de blessure van de verdediger van Manchester City is, moet nog blijken. Kompany wordt de laatste jaren geplaagd door blessures. Hij leek juist op tijd fit voor het WK. Martinez moet uiterlijk maandag aan de FIFA doorgeven met welke 23 spelers hij naar het WK in Rusland gaat."

Daily Mail: "Kompany strompelde van het veld"

“De spelers van Roberto Martinez werden uitgefloten tijdens hun zwakke start van de WK-voorbereiding. Daarbovenop kregen ze een zware opdoffer toen Kompany van het veld strompelde. België wilde vlot en vol overtuiging voetballen, maar dat lukte niet tegen het robuuste en goed georganiseerde Portugal.”

L'Equipe: "De Belgische fans mogen zich zorgen maken"

"Vincent Kompany, vaak geblesseerd tijdens zijn carrière, moest in de 55ste minuut met een pijnlijke grimas op zijn gezicht het veld verlaten. De speler van Manchester City, wisselde wat woorden uit met bondscoach Roberto Martínez en keerde niet meer terug op het veld. Dedryck Boyata was zijn vervanger. Ook Thibaut Courtois werd trouwens geraakt in een duel met Quaresma. De Belgische fans mogen zich zorgen maken."

Marca: "België was beter dan Portugal"

"De Portugezen, die niet konden rekenen op Cristiano Ronaldo, waren beter in de eerste helft. Maar na rust nam België het commando over en over de hele match gezien waren zij de betere ploeg. Het uitvallen van Kompany was een stevige domper na rust, maar via Meunier kwamen de Belgen iets later wel bijna op voorsprong. Portugal mocht niet klagen over het gelijkspel en het het is echt wel duidelijk dat Fernando Santos bij afwezigheid van Ronaldo trainer is van een zeer matige ploeg."

SOFoot: "België en Portugal toonden hun solide verdedigingen"

"België en Portugal hebben in hun oefeninterland getoond dat ze allebei een solide defensie hebben. Portugal was de betere ploeg voor rust, België erna. Maar een domper voor de Rode Duivels was wel het uitvallen van Vincent Kompany. Ook zonder de verdediger ging de rode aanvalsgolf echter voort, maar met een fantastische save hield Beto Meunier van de 1-0. De doelman liep ook op zijn beurt een blessure op richting het einde van de match. Een blessure langs elke kant, geen goals."