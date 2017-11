"Daar is 'm, daar is 'm": Belga Sport trapt vanavond af met onvergetelijke Argentinië - België Redactie

Vanaf vandaag, op Play Sports van Telenet: acht nieuwe afleveringen van het vermaarde Belga Sport. Afgetrapt wordt er met Argentinië - België, openingsmatch van het WK 1982 in Spanje.

Belga Sport neemt je vanavond mee naar een van de glorierijkste periodes ooit uit de geschiedenis van de Rode Duivels. Als vice-Europees kampioen op weg naar het WK 1982. België zit in een moeilijke kwalificatiegroep met Nederland, Frankrijk, Cyprus en Ierland, maar plaatst zich met brio. Vooral thuis tegen de Fransen van Platini zijn de Duivels van Guy Thijs top. "Moet er nog zand zijn?'', roept Rik De Saedeleer nadat Erwin Vandenbergh er op heerlijke wijze 2-0 van heeft gemaakt.

Waarna een droomloting volgt. België speelt net de openingsmatch van dat WK. Tegen de uittredende wereldkampioen Argentinië, met Ardiles, Kempes en natuurlijk Maradona. In een tot de nok gevuld Camp Nou. De Rode Duivels zouden er een onvergetelijke partij spelen, bekroond met de enige goal van -opnieuw- Erwin Vandenbergh. Rik De Saedeleer: "Daar is 'm, daar is 'm... Goaaaaaaaaaaal."

De kwalificatiecampagne, de aanloop naar dat WK, de tactische keuzes van Thijs en natuurlijk de wedstrijd zelf, gekruid met getuigenissen van onder andere Erwin Vandenbergh, Luc Millecamps, Jan Ceulemans, Alex Czerniatinsky, Walter Meeuws en Guy Vandersmissen: deze Belga Sport staat opnieuw garant voor een heerlijke brok nostalgie en is een must voor elke voetballiefhebber.

