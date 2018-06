"België ging als pletwals over Costa Rica. Laat het een waarschuwing zijn aan de WK-favorieten”: ook buitenlandse media onder indruk van Rode Duivels TLB/MH/YP

12 juni 2018

08u51 0 Rode Duivels De prima uitzwaaimatch van de Rode Duivels is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De buitenlandse media zwaaiden met lof voor de Rode Duivels, al was hier en daar ook de blessure die Eden Hazard opliep na een tackle een thema. Een overzicht:

The Sun: "België vuurde waarschuwingsschot af richting Engeland"

"België trekt met een indrukwekkende prestatie in de achterzak naar Rusland. De Rode Duivels kwamen verrassend op achterstand, maar ze toonden hun klasse door de situatie overtuigend om te buigen. Romelu Lukaku zette zijn vorm nog eens in de verf met twee goals, en ook Eden Hazard speelde sterk. Hazard moest het veld achttien minuten voor tijd wel verlaten met een blessure. Mogelijk is dat toch een domper voor de Belgen. In het slot van de match maakte Chelsea-spits Michy Batshuayi er nog 4-1 van. Een waarschuwingsschot van België in de richting van Engeland."

L'Equipe: "België bekoort, Hazard van wereldklasse"

"Onder impuls van Eden Hazard en Romelu Lukaku won België op overtuigende wijze tegen Costa Rica. België vertrekt woensdag pas naar Rusland, maar Hazard verkeert nu al in bloedvorm. Hij speelde op een héél hoog niveau. De speler van Chelsea pakte uit met versnellingen van wereldklasse en hij schermde op indrukwekkende wijze de bal af. Onder zijn leiding kwam België indrukwekkend terug na een snelle achterstand. De Rode Duivels speelden met goesting, met veel beweging in hun spel en op een hoog tempo. Ze trekken met vertrouwen naar Rusland."

Marca: "Laat het een waarschuwing zijn voor de WK-topfavorieten"

"België ging als een pletwals over Costa Rica. Laat het een waarschuwing zijn aan de topfavorieten op het WK”, stelt het Spaanse Marca dan weer. “Het resultaat was sterk, maar het spel nog veel meer. Overal werden openingen gevonden in een verdediging die ze moeiteloos uit verband speelden. België wervelt richting het WK, terwijl Costa Rica niet bij machte is om te concurreren met de voornaamste toplanden.”

Daily Mail: "Hazard dartelde over het veld"

"Een zinderende avond kreeg een beetje een zorgwekkend einde in Brussel. Eden Hazard kreeg een stevige tik te verwerken, keek naar de Belgische bank en stapte dan van het veld. Voordien had Hazard danig indruk gemaakt. Hij dartelde over het veld, deed de Costa Ricanen op kegels lijken en had simpelweg een groot aandeel in de Belgische zege. Maar België moet ook niet té euforisch worden. Op het WK zullen ze andere tegenstanders voorgeschoteld krijgen dan Costa Rica. Landen die minder snel anticiperen, minder statisch zijn en wél met het mes tussen de tanden zullen spelen. En Martínez moet ook uitpluizen hoe het mogelijk was dat Costa Rica, dat offensief helemaal niets klaarspeelde tegen Engeland, toch op voorsprong kon klimmen tegen België. De Rode Duivels mogen zich niet blindstaren op de score."

Tico Times: "De rivalen in groep G zijn gewaarschuwd"

"Costa Rica hoopte op een sterke prestatie in de laatste oefenmatch voor de wereldbeker, maar dat draaide helemaal anders uit", zo klinkt het in de Costa Ricaanse 'Tico Times'. "Een krachtige Romelu Lukaku en een wervelende prestatie van Eden Hazard stuwden België naar 4-1-winst in Brussel. Ondanks een vroege en knappe goal van aanvoerder Bryan Ruiz waren de multigetalenteerde Rode Duivels gewoon te sterk voor Costa Rica. (...) De rivalen van België in groep G zijn alvast gewaarschuwd, want Engeland, Panama en Tunesië zullen even geslikt hebben bij het zien van de prestatie van de Belgen."

AD: "Bij vlagen wervelend België feestelijk uitgezwaaid"

"Topfavoriet zijn ze niet in Rusland, maar België liet zien dat er op het WK wel degelijk rekening met ze moet worden gehouden. Costa Rica kreeg geen moment vat op de frivole Rode Duivels", klinkt het bij onze Nederlandse collega's van het Algemeen Dagblad. "Onder leiding van een bij vlagen briljante Eden Hazard dirigeerde België het laatste oefenduel voordat de ploeg naar Moskou vertrekt. (...) Als De Bruyne, Witsel en Thorgan Hazard iets scherper met de kansen waren omgesprongen, waren de Belgen met een monsterscore uitgezwaaid."