Robin Van Persie voorstander van BeNe-Liga: “Wedstrijden tegen Anderlecht, Gent, Genk... Waarom niet?” NVE

21 maart 2020

19u52 0 Belgisch voetbal Bart Verhaeghe zal het graag horen. In een interview maakte voormalig topspits Robin Van Persie (36) duidelijk dat hij voorstander is van de BeNe-Liga. De Nederlander oppert dat het niveau van beide competities er alleen maar baat bij kan hebben.

🇳🇱🇧🇪 Van Persie favorable à la "BeNe League" pic.twitter.com/wrSD9m9pD6 beIN SPORTS(@ beinsports_FR) link

“Ik denk wel dat ik voorstander ben. Je wilt zo veel mogelijk wedstrijden spelen met zoveel mogelijk weerstand, daar word je alleen maar beter van. In Nederland speel je ook, zeker als grotere club, thuiswedstrijden met niet al te veel weerstand. Er zitten er wel een aantal tussen, maar als je die wedstrijden kunt vervangen door wedstrijden tegen Anderlecht, Gent, Genk... Waarom niet?” Daarmee moedigt de spits de plannen van onder meer Bart Verhaeghe aan, die de BeNe-Liga al langer wilt doorduwen.

“Ik denk dat het alleen maar goed zou zijn, voor zowel de Nederlandse competitie als de Belgische. En het is ook gewoon lekker in de buurt, ‘t is niet dat je heel ver moet reizen”, aldus Van Persie. Van Persie speelde in zijn carrière onder meer bij Arsenal, Manchester United en Feyenoord. Vooral in Engeland is hij het reizen dus wel gewend. Eind vorig seizoen nam Van Persie afscheid van het profvoetbal bij de club waar het voor hem allemaal begon, Feyenoord.

Lees ook: Bart Verhaeghe blijft dromen verwezenlijken en nieuwe najagen: “Ik weet niet of iedereen in ons voetbal goed beseft wat er staat aan te ­komen”