Exclusief voor abonnees Roberto Martínez, UEFA-voorzitterschap en BeNeLiga: bondsvoorzitter Mehdi Bayat gaat geen thema uit de weg Pieter-Jan Calcoen

29 januari 2020

03u00 0 Belgisch voetbal Jongleren doet-ie beter dan Eden Hazard – zo veel balletjes moet Mehdi Bayat (41) tegelijk omhoog houden. Tussen de onderhandelingen met Roberto Martínez door: een gesprek met de sterke man van de KBVB en Charleroi.

“Onderbetaald. Al vier jaar lang.” Dat is bondscoach Roberto Martínez, die een jaarsalaris van 1,2 miljoen euro heeft, volgens Jesse De Preter, die bij de afhandeling van Martínez’ deals bij de bond betrokken was. Tegelijk vindt De Preter de houding van de KBVB, zo zei hij zondagavond in een televisie-uitzending van het Waalse LN24, “niet respectvol”. Gisteren verduidelijkte hij: “Het stoort mij dat de bond de onderhandelingen voert via de kranten, terwijl er in werkelijkheid nog niet gesproken was op het moment van mijn interview.”

Woorden die bondspreses Mehdi Bayat doen steigeren...

