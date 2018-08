Rits was in jeugd ploegmaat van Romelu Lukaku: "Ik heb veel geleerd, tot Lukaku erbij kwam. Maar het is niet zijn fout dat mijn carrière zo gelopen is" TLB

21 augustus 2018

15u24

Bron: HUMO 1 Belgisch Voetbal Mats Rits speelde bijna alles bij Club Brugge sinds zijn overstap van KV Mechelen. Enkel tegen Eupen werd de middenvelder, die Marvelous Nakamba vervangt op de voor hem wat atypische 6-positie, vroegtijdig naar de kant gehaald door Club-trainer Ivan Leko. In HUMO blikt de nog altijd maar 25-jarige Antwerpenaar terug op zijn seizoensbegin én op het moment dat zijn pad dat van Romelu Lukaku kruiste in de jeugd.

Na zijn goede periode bij KV Mechelen koos Rits afgelopen zomer voor Club Brugge. De manager van de middenvelder zat ook samen met Anderlecht, maar Rits koos voor blauw-zwart. "Ik had bij Brugge al vrij snel een gesprek met coach Ivan Leko, en daar hield ik meteen een goed gevoel aan over. Dan is het in orde voor mij en hoef ik niet meer te weten wat het aanbod elders is."

Rits kon zich wel nog niet bewijzen in zijn beste rol - een iets hogere positie op het middenveld. "Bij clubs als Beerschot en KV Mechelen kom je er niet met techniek alleen. Tenzij je héél goed bent, maar dat ben ik niet. Ik moest dus wel evolueren naar een werkende middenvelder", aldus Rits. "Door omstandigheden (de blessure van Marvelous Nakamba, red.) speel ik nu op de nummer 6. Ik had niet gedacht dat ik al meteen zoveel minuten zou maken. Ik hoopte er wel op, maar ik was niet zo naïef om te denken dat een plek in de ploeg veroveren vanzelf zou gaan met ploegmaats als Nakamba, Ruud Vormer en Hans Vanaken.

Lukaku en Gano

Rits voetbalde voor zijn periode in Brugge bij KV Mechelen, Ajax en Germinal Beerschot. Maar zijn eerste voetbalpasjes zette hij bij Lierse SK. Rits kreeg er Romelu Lukaku en Zinho Gano (nu KRC Genk, red.) als ploegmaats, maar daar heeft de middenvelder niet de allerbeste herinneringen aan.

"Ik heb bij Lierse veel geleerd, tot Lukaku en Gano erbij kwamen en er alleen nog met lange ballen werd gespeeld. Ik raakte geen leer meer. Papa mokte: ‘Ik krijg een stijve nek van altijd maar omhoog te moeten kijken.’ Het plezier was weg, ik leerde niets meer bij. Het was nog winter toen we Lierse lieten weten dat ik na het seizoen zou vertrekken. Prompt kreeg ik geen kaartje meer voor de wedstrijden in het weekend en mocht ik niet meer spelen. Dat was heel bruut, ik stapte huilend in de auto. Mama heeft zich daar nog erg boos om gemaakt. Na dat seizoen ging ik naar Beerschot."

Maar Rits geeft wel aan dat hij Lukaku, uitgegroeid tot een wereldtopper niets kwalijk neemt. "Ik heb daarna nog vaak met hem samengespeeld, bij de nationale jeugdploegen. Mocht ik hem nu tegenkomen, slaan we zeker een praatje. We kennen elkaar vrij goed. Het is uiteraard niet zijn fout dat het zo gelopen is met mijn carrière. Trouwens, ik ben erg blij dat ik toen de stap naar Beerschot heb gezet. Voor mijn ontwikkeling was het goed."