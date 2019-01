Rijk van Bayat op Anderlecht definitief uit: “Doen geen inkomende transfers met gecontesteerde makelaars”

PJC

12 januari 2019

08u17 1 Belgisch Voetbal Het rijk van Mogi Bayat op Anderlecht is definitief uit. “We doen geen inkomende transfers met gecontesteerde makelaars.” Da’s duidelijk.

Er was een tijd dat Mogi Bayat en Dejan Veljkovic zowat elke deal op Neerpede afhandelden. Michael Verschueren heeft er evenwel komaf mee gemaakt, alleen staat ook hij soms met de rug tegen de muur. Het gebeurde deze week nog met Kara Mbodj. “Wij wilden de speler graag terug, FC Nantes stelde Bayat aan voor hún kant van het dossier. Zo was hij er toch bij betrokken. Ach, we hebben dat netjes afgehandeld, professioneel en rationeel.”

In de toekomst zal dat op dezelfde manier gebeuren. “Als één van onze spelers, die in het verleden met - laat ons zeggen - Mogi werkte, enkel via hem vertrekken wil, dan zijn wij verplicht aan tafel te zitten. Maar ik kan jullie wel verzekeren: wij zullen sowieso geen inkomende transfers doen met gecontesteerde makelaars.” Figuren als Siljanovski en Veljkovic, beiden genoemd in Operatie Propere Handen, zijn dus ook niet langer gewenst.

Geen makelaars in hotel

Opvallend overigens: terwijl het in de Spaanse spelershotels stikt van de makelaars, zijn er in Torre Pacheco bij Anderlecht... nul. “Om de kalmte te bewaren.” Nochtans is er versterking nodig. “Maar we wachten het einde van de stage af om knopen door te hakken.”

Zondagavond, na de partij tegen Heidenheim, is er een vergadering met de sportieve cel. Het voorbereidende werk is echter al achter de rug. De verwachting is dat Anderlecht zich defensief niet meer zal versterken, maar wel op het middenveld en voorin. De kern moet ook afgeslankt worden.