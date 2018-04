Retro Antwerpse derby in april 2002: Degryse scoort à la Messi laatste goal uit carrière en Huysmans is één week "Koning van het Kiel" Bart Fieremans

11 april 2018

08u00 0 Belgisch Voetbal Derbykoorts in Antwerpen: zondag om 14u30 spelen Antwerp en Beerschot in zijn nieuwe fusiejas voor het eerst sinds 2010 tegen elkaar. Op het spel staan tonnen prestige én de titel Ploeg van ’t Stad. Wij blikken terug op vijf memorabele derby’s. Deel 3: Antwerp-Beerschot (2-3) op 28 april 2002.

In het klassement stond niets meer op het spel, maar op het veld konden ze elkaar met huid en haar opvreten. Ja, ook op 28 april 2002 vindt in de Bosuil een onvervalste derby plaats. Ze eindigt onvergetelijk voor Marc Degryse met zijn laatste goal in zijn carrière, en Dirk Huysmans ziet zich als matchwinnaar voor Germinal Beerschot (2-3) gevierd: “Na anderhalf uur zat ik nog op de schouders van de fans.”

"Ik ben dokwerker in de haven waar veel Beerschot en Antwerpfans werken. Ik probeer niet te zeggen dat ik ooit een derby beslist heb. Ik heb geleerd dat je een dokwerker niet tot het uiterste moet brengen (lacht). De derby ligt zo gevoelig" Dirk Huysmans, exspeler Germinal Beerschot

Noblesse oblige, de allerlaatste goal in de carrière van Degryse droeg het signatuur van de kwaliteitsspeler die hij was. Een beauty – zo eentje die je ook regelmatig bij Lionel Messi ziet -, en dan nog eens in kolkende derbysfeer. Degryse: “Ik wist dat Yves Feys als doelman graag een paar stappen vooruit zette. En ik stift die bal van net binnen de zestienmeter over hem in doel. Het was mijn 199ste goal in de Belgische eerste klasse. Het is symbolisch dat die in de derby op Antwerp viel. Maar eigenlijk wou ik nummer 200 een week later scoren in mijn afscheidsmatch tegen Charleroi op het Kiel. Dat is niet gelukt. Paul Kpaka had me de bal moeten afgeven (lacht)…” (Lees verder onder de foto)

Degryse weet nog dat hij uitkeek naar de laatste derby in zijn carrière: “Ik was er absoluut op gebrand om die te spelen. Ik pakte twee wedstrijden tevoren met opzet een derde gele kaart. Zo was ik geschorst tegen Lommel, maar hoefde ik niet te vrezen voor de derby. Ik ben wel niet van Antwerpen, maar voor de fans is dat de belangrijkste derby van de hele wereld. En in de entourage van Beerschot zaten veel echte Antwerpenaars, zoals materiaalman Jos Van Hout. Zij maken er de spelers iedere dag attent op dat we de derby moesten winnen. De strijd tussen Antwerp en Beerschot domineerde bij manier van spreken hun leven. Ik vond duels met zo’n intensiteit ook gewoon leuk. Automatisch steek je dan een tandje bij.”

Na de 1-1-gelijkmaker van Degryse klimt Antwerp nog voor de rust op voorsprong. Maar in de tweede helft keert Germinal Beerschot het tij. Dirk Huysmans maakt halfweg de beslissende treffer voor de 2-3-zege. Na het laatste fluitsignaal valt trainer Franky Van der Elst in de armen van zijn staf en roept ‘four in a row’. Germinal Beerschot heeft dan ook net de vierde derby op rij onder zijn hoede gewonnen.

Huysmans weet nog goed hoe de fans hem die dag als matchwinnaar op handen droegen: “We rijden met de bus terug naar het Kiel. Ik stap uit de bus. De fans nemen me op de schouder en dragen me zo het themacafé binnen. En anderhalf uur later zit ik nog op dezelfde schouders. Iedereen spreekt me aan. Een week lang ben ik de koning, de oppergod van het Kiel. Ik heb veel goals gemaakt die me blij of gelukkig maakten, maar bij zo’n goal denk je dat je toch de geschiedenisboeken van de derby ingaat” (lees verder onder de video)

Ongelooflijk eigenlijk hoe die derby bij de fans leeft, blikt Huysmans terug: “In de week voor de derby stroomden de emails, kaartjes en tekeningen binnen. Die hingen we dan op aan de muren en de kleedkamerkastjes. Het zal bij Antwerp niet anders zijn. Ook bij de media leefde een derby in die aanloopweek veel meer. Elke dag stonden er journalisten of een camerateam aan het Kiel.”

Omdat de laatste derby alweer van zoveel jaren geleden dateert, merkt Huysmans ook nu op de werkvloer hoe fel de derby bij zijn makkers leeft.

“Ik werk aan de haven. Alle dokwerkers zijn bijna van Antwerp of Beerschot. ‘Ze’ panikeren in de haven al dat er zondag te weinig dokwerkers zullen komen werken. Het leeft enorm hard. Zie, Antwerp verloor vorig weekend met 4-0 van STVV. Normaal is een Antwerpfan daar ziek van, maar nu interesseert hen dat niet, het enige wat telt is zondag Beerschot kloppen.” En of Huysmans zijn Antwerpse collega’s er dan ook aan herinnert dat hij ooit de winning-goal in de derby gemaakt heeft? Hij lacht: “Ik probeer dat niet te doen. Ik ben dokwerker. Ik heb geleerd dat je een dokwerker niet tot het uiterste moet brengen. De derby ligt zo gevoelig. Hun club, dat betekent alles…. Dat gaat boven vrouwen en zo (lacht).” (Lees verder onder de foto)

Zowel Huysmans als Degryse hopen dat Beerschot Wilrijk snel weer promoveert naar eerste klasse A, zodat de derby weer vaste prik is. “Ik heb sympathie en respect voor zowel Antwerp als Beerschot, het zijn twee schitterende ploegen met een enorme uitstraling”, zegt Huysmans. En Degryse: “Ik heb geen verleden met Antwerp, en Beerschot Wilrijk beschouw ik toch nog als de ‘ratten’, dus ik hoop dat zij winnen. De derby is absoluut een surplus. Het was onbegrijpelijk of genant dat Antwerp dertien jaar lang niet in eerste klasse zat. Beide clubs moeten nu stabiliteit bewaren, dan zal het ook niet lang meer duren vooraleer Beerschot Wilrijk weer in eerste klasse zit.”