RETRO Antwerpse derby in 2010: het laatste (vriendschappelijke) duel: "Echt indrukwekkend"

14 april 2018

00u00

Derbykoorts in Antwerpen: zondag spelen Antwerp en Beerschot in zijn nieuwe fusiejas voor het eerst sinds 2010 tegen elkaar. Op het spel staan tonnen prestige én de titel Ploeg van 't Stad. Wij blikken terug op vijf memorabele derby's in de laatste dertig jaar. Deel 5: De laatste (vriendschappelijke) derby op 18 juli 2010, Antwerp - Germinal Beerschot: 1-0.

Komende zondag staat er voor zowel Antwerp, als het 'nieuwe' Beerschot-Wilrijk weinig op het spel in play-off 2. De parallel met de laatste derby, in 2010, is snel gelegd. De toenmalige voorzitter van Germinal Beerschot, Herman Kesters, had destijds het plan opgevat om de Antwerpse derby nieuw leven in te blazen, na 6 jaar zonder, door een jaarlijkse 'oefenderby' te organiseren tijdens de voorbereiding. Zijn collega-voorzitter Eddy Wauters van Antwerp, sinds 2004 in tweede klasse, zette zich mee achter het project. En met succes voor die laatste. In volle zomervakantie zat de Bosuil afgeladen vol voor de eerste derby in zes jaar tijd en Antwerp won, met 1-0.

De laatste doelpuntenmaker in de derby: Yannick Put

De doelpuntenmaker van dienst: de 19-jarige Yannick Put, ondertussen actief bij Rupel Boom in de tweede amateurliga. "Dat doelpunt ga ik nooit vergeten", vertelt Put bijna acht jaar later. "Al hoop ik als Antwerp-fan dat ik zondag die titel als laatste doelpuntenmaker in de derby kwijt ben. Zelf kan ik jammer genoeg niet gaan kijken, want ik speel zelf een belangrijke match met Boom." Een profcarrière zat er uiteindelijk niet helemaal in voor Put bij Antwerp, maar de supporters zullen hem omwille van die goal nooit vergeten. "Als ik ga kijken op de Bosuil spreken mensen mij er soms wel eens op aan, maar ik ben niet Patrick Goots of Hans-Peter Lehnhoff, hé. Ik kan rustig naar de match kijken (lacht).”

De overwinning van tweedeklasser Antwerp was overigens toen wel een kleine verrassing. “Beerschot speelde met onder andere Haroun en De Decker (nu beiden Antwerp), terwijl wij een heel jonge ploeg hadden. Onderschatting speelde dus zeker een rol. Voor ons was dat de belangrijkste match van het seizoen, voor hen eerder een voorbereidingswedstrijd.”

Verloren stadsderby slecht voorteken voor Germinal Beerschot

Eén van de bekende namen tussen de lijnen bij Germinal Beerschot acht jaar geleden was Mats Rits, nu kapitein van KV Mechelen. Maar van onderschatting wil Rits niet weten. "Dat was de meest beladen wedstrijd van het seizoen, dus we wisten dat we moesten winnen. Toen we uren voor de wedstrijd het veld kwamen inspecteren zat de Bosuil al goed vol. Dat was echt indrukwekkend. Maar door die nederlaag is dat toch vooral een slechte herinnering." Een slecht voorteken voor het seizoen van Germinal Beerschot. Trainer Glen De Boeck werd uiteindelijk in november al ontslagen.

Ook de traditie van de 'oefenderby' was overigens geen lang leven beschoren. Toen Patrick Vanoppen de nieuwe sterke man werd op het Kiel schafte hij het initiatief van de 'oefenderby' meteen af. Zondag komt er na bijna acht jaar dus eindelijk een nieuwe derby, al is het er opnieuw één met weinig sportief belang.