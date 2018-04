RETRO Antwerpse derby in 2003: "Die lachen ons gewoon uit, hier se de kabouters…" Bart Fieremans

13 april 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Derbykoorts in Antwerpen: zondag spelen Antwerp en Beerschot in zijn nieuwe fusiejas voor het eerst sinds 2010 tegen elkaar. Op het spel staan tonnen prestige én de titel Ploeg van ’t Stad. Wij blikken terug op vijf memorabele derby’s. Deel 4: de ‘kabouterderby’ Antwerp – Beerschot (0-4) op 21 september 2003.

Aan de 0-4-zege van G. Beerschot op Antwerp op 21 september 2003 viel niets af te dingen. Maar waarom imiteerden de Beerschotspelers net na afloop de ‘kabouterdans’? Het bleek het orgelpunt van een van de strafste motivatietrucjes door een trainer ooit uitgehaald.

Kristof Snelders kan het verhaal achter de derbyzege in 2003 nog perfect reconstrueren. De pocketaanvaller was met zijn lengte van 1m68 toen de kleinste speler van G. Beerschot. "Maar ik was lang niet de enige. We telden bijna geen grote spelers. Carl Hoefkens was met zijn 1m85 zowat de grootste”, zegt Snelders. “Andere spelers in de basis zoals Dickson, Reigel, Cooreman, Victor, Haagdoren waren ook allemaal vrij klein. We moesten het hebben van ons voetballend vermogen in de ploeg.”

Dat gegeven – ook de media hadden al bericht dat Beerschot gemiddeld de kleinste ploeg van eerste klasse had - zou trainer Marc Brys niet veel later aangrijpen in de trainingsweek voor de derby op de Bosuil. Snelders: “Brys was ons aan het opjutten. Hij vertelde ons dat hij gehoord had dat ze bij Antwerp lachten met onze gestalte. Dat ze daar dachten dat ze gingen winnen omdat Beerschot zo klein was. Wij geloofden hem, maar de climax moest toen nog komen.”

Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen

Op de dag van de bewuste derby treden de spelers van Beerschot de bezoekende kleedkamer binnen en staat er een kabouterfiguurtje in het midden op de tafel: “Zo eentje van ‘Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen”, aldus Snelders. “Brys speelde er meteen op in: ‘Ik heb deze week al gezegd dat ze vinden dat wij een kleine ploeg hebben, en nu hebben ze nog het lef om hier een kabouter te zetten. Wat denken die van Antwerp wel.’ Normaal gaat de motivatie in de derby over de eer van de ‘Ploeg van ’t Stad’ of zo, maar nu was het alleen: ‘Laat es zien dat jullie geen kleine ploeg zijn, want ze zijn jullie aan het uitlachen.' Het stoom kwam uit onze neus toen we het veld opliepen. En dat heeft gewerkt. Bij de rust stonden we al 0-3 voor.”

En meteen is duidelijk waarom de spelers na afloop als kabouters over het veld waggelden om de 0-4-zege te vieren. Met hun handen vouwden ze een driehoekje als hoedje boven hun hoofd. De boodschap was overduidelijk: ‘Hier se, de kabouters hebben gewonnen.’ De spelers doopten het kaboutertje ook om tot ‘Kabouter Eddy’ - de voorzitter van Antwerp was Eddy Wauters - en namen het als een souvenir of relikwie mee.

Brainwash

Maar daags erna kwam de ware toedracht aan het licht. Antwerp of Wauters hadden er helemaal niets mee te maken, maar Brys zelf had het kabouterverhaal uitgekiend om de spelers te motiveren. Teammanager Eric Verhoeven zat mee in het ‘complot’. Hij was de kabouter gaan kopen om ze bij aankomst van de bus in de Bosuil snel-snel in de kleedkamer te leggen voor de spelers er arriveren. Met zijn grote Beerschothart werkte Verhoeven maar al te graag mee aan het snode plan.

Snelders vindt het ok jaren later een van de grappigste verhalen die hij in zijn voetbalcarrière heeft meegemaakt. “Brys heeft dat fantastisch gedaan. Hij heeft ons eigenlijk helemaal gebrainwasht, we gingen er volledig in mee. Al zullen we er toen wel geen vrienden mee gemaakt hebben bij Antwerp. Je creëert een verhaal waarbij Antwerp iets doet dat ze niet gedaan hebben. Maar zo’n psychologische trucjes horen bij het voetbal, dat mag hé. Het minste wat je kan zeggen is dat het resultaat heeft gehad (lacht).”