Renato Neto en Ronald Vargas naar KMSK Deinze en dat maakt 1B-club op hoogst originele wijze bekend Redactie

12 augustus 2020

19u44

Bron: kmskdeinze.be 54 KMSK Deinze KMSK Deinze zet zijn ambities kracht bij. De nieuwkomer in 1B pakt uit met twee straffe transfers in één klap: Ronald Vargas (33) en Renato Neto (28). Ook de manier waarop Deinze de transfers aankondigt is opvallend. In een voetbalspecial van ‘Rad van Fortuin’, gepresenteerd door Bart Kaëll, onthult voorzitter Denijs Van De Weghe als kandidaat de namen.



Neto maakte vooral furore bij AA Gent, waarmee hij in 2015 de landstitel pakte. In de titelmatch tegen Standard, scoorde de Braziliaanse middenvelder de bevrijdende 2-0. Daarna raakte zijn carrière door een knieblessure wat in het verval. Zo stond hij in 2017 op het punt om te tekenen bij Brighton, maar ketste die test na mislukte medische tests in laatste instantie af. Vorig seizoen kwam Neto nog uit voor KV Oostende, maar ook daar kwam hij slechts tot tien optredens.

De Venezolaanse spelmaker Ronald Vargas groeide na zijn overgang van Caracas FC tot een van de smaakmakers bij Club Brugge, waarna hij in 2011 de controversiële overstap maakte naar Anderlecht. Paars-wit betaalde toen 2,5 mijoen voor Vargas. Hij kon er zich echter niet doorzetten en via Balıkesirspor, AEK Athene, het Australische Newcastle United Jets en KV Oostende belandt hij nu in Oost-Vlaanderen.

Eerder toonde Deinze zich met onder andere de komst van doelman William Dutoit, ook ex-Oostende, al ambitieus.