Rellen op Jan Breydel: Beerschotfan zwaargewond afgevoerd na val van tribune - "Eén van de hekkens tussen beide supportersgroepen was niet afgesloten zoals het hoort" Mathias Mariën

11 maart 2018

00u31 1171 Belgisch Voetbal In Jan Breydel zijn na afloop van het promotieduel tussen Cercle Brugge en Beerschot-Wilrijk rellen uitgebroken. Beerschotfan Kevin D.S. (31) viel uit het bezoekende vak naar beneden en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Inmiddels zou hij buiten levensgevaar zijn.

De bezoekende fan, Kevin D.S., zou van de tribune gevallen zijn nadat hij op een reling was gekropen. Dat gebeurde toen Cerclefans na het eindsignaal het veld opliepen en er tussen beide supportersclans provocaties werden uitgewisseld. De man zou enkele meters lager met zijn hoofd op het beton terechtgekomen zijn. Korpschef van de politie, Dirk Van Nuffel, heeft intussen de beelden bekeken en bevestigt dat de man 8 meter naar beneden viel in de neutrale zone waar geen andere supporters toegelaten waren. "Er is geen tussenkomst van derden", benadrukt de korpschef. "De man verloor gewoon zijn evenwicht."

Volgens de Beerschotsupporters kwam er niet onmiddellijk medische hulp en zou de man pas na vijf minuten bijstand hebben gekregen. Dat spreekt de korpschef tegen. "Meteen waren politie en Rode Kruis ter plaatse." De fan werd afgevoerd naar het AZ Sint-Jan en zou inmiddels buiten levensgevaar zijn, wordt nog gemeld.

Volgens Beerschotfans zou de politie opgetreden hebben met pepperspray en jong en oud in de ogen gespoten hebben nadat een deel van de fans buiten het stadion tegen de hekken zijn beginnen te duwen. Volgens de thuisfans was er tussen beide supportersclans trouwens geen afscheiding. Zo konden de fans van Beerschot deels mee het veld op.

Schade aan auto's

Ook captatiewagens van de pers liepen grote schade op. "Er was een poort blijven openstaan die eigenlijk niet open had mogen staan. Dat was de verantwoordelijkheid van de organisatie", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. "Enkele Beerschot-fans zijn naar de persparking gegaan en hebben daar schade aangebracht aan verschillende captatiewagens."

Bij de rellen zijn ook twee politiemensen gewond geraakt. Ondertussen wordt steeds duidelijker dat in het stadion niet alles verliep zoals afgesproken. "Eén van de hekkens tussen beide supportersgroepen was niet afgesloten zoals het hoort", bevestigt korpschef Dirk Van Nuffel. Ook over de veldbestorming is de korpschef duidelijk. "Die was absoluut niet gepland of toegestaan", zegt Van Nuffel. Bij Cercle Brugge wijzen ze daarvoor naar de grote emoties die met de promotie gepaard gingen.

Al van bij het begin van de wedstrijd zouden frustraties zijn opgeborreld vanuit de Beerschot-tribune. Twaalf supportersbussen van de bezoekers zouden verkeerd gereden zijn zodat de fans laattijdig op de wedstrijd arriveerden. Dat wordt tegengesproken door de buschauffeurs die verplicht waren een andere route te nemen. "Alle bussen die van Antwerpen kwamen, moesten stoppen in Kalken en van daaruit samen naar Brugge waar we een andere afrit moesten nemen", klinkt het. "We zijn geenszins verkeerd gereden."