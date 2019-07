Refs klaar voor nieuw voetbalseizoen: “Niveau zal omhoog gaan, ook van de VAR” Redactie

17 juli 2019

20u09

Bron: VTM NIEUWS 1

De Belgische scheidsrechters zijn op Summer Course in Tubeke. Op de mini-stage worden de referees klaargestoomd voor het nieuwe voetbalseizoen. Hopelijk met minder flaters. “Deze bijeenkomst is nodig”, zegt scheidsrechter Lawrence Visser. “Het was belangrijk om de hele groep op één lijn te krijgen, om met uniforme beslissingslijnen buiten te kunnen komen. Daar zijn ze in geslaagd. We gaan ervan uit dat het niveau van de Belgische arbitrage omhoog zal gaan, ook die van de VAR.”