Refs die half oktober nog vetpercentage hebben hoger dan 12 procent, mogen niet meer fluiten

29 mei 2019

08u37

Bron: Nieuwsblad, Belga 6 Belgisch voetbal Scheidsrechters die volgend seizoen in 1A en 1B willen fluiten, zullen stevig moeten vermageren. Tegen 17 oktober mag het vetpercentage van de spelleiders immers niet hoger zijn dan 12 procent, zo schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Het Referee Department verstuurde gisteren een mail naar de scheidsrechters waarin hen wordt aangemaand voor 15 juli hun vetpercentage te laten zakken tot onder 15 procent. Op 17 oktober mag dat nog maar 12 procent zijn. Voor de assistenten geldt vanaf 15 juli een vetpercentage van minder dan 18 procent, tegen 17 oktober moeten ze zakken onder 15 procent.

Wie de limieten niet haalt, zal niet meer worden aangeduid als scheidsrechter, vierde official of assistent. Een aanstelling als videoref of assistent-videoref kan wel nog.

We willen onze refs naar een internationaal niveau tillen. Daarvoor zijn zulke ingrepen nodig. Dit hoort bij de inhaalbeweging Frank De Bleeeckere

“Dit is een volgende stap in de professionalisering”, zegt ex-topscheidsrechter Frank De Bleeckere van het Referee Department. “We willen onze refs naar een internationaal niveau tillen. Daarvoor zijn zulke ingrepen nodig. Dit hoort bij de inhaalbeweging.”

Ter vergelijking, een topvoetballer als Cristiano Ronaldo heeft een vetpercentage van 7 procent, bij viervoudig Tourwinnaar Chris Froome bedraagt het 9,8 procent. De normaalwaarde van een “gewone” man schommelt tussen 15 procent (17-29 jaar) en 20 procent (40 plus).