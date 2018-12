Refaelov helpt Antwerp weer voorbij Club Brugge naar tweede plek: ‘Great Old’ wint makkelijk tegen Cercle SJH en TLB

16u22 4 Cercle Brugge CER CER 0 einde 3 ANT ANT Antwerp Belgisch Voetbal Een collectief sterk Antwerp schudde Cercle Brugge zonder al te veel moeite van zich af (0-3). Refaelov opende vanop de stip al vroeg de score. Owusu dikte nog voor rust aan en opnieuw Refaelov legde kort erna de eindstand vast. Antwerp klimt door de zege weer over Club Brugge naar de tweede plek in de stand.

Beide ploegen moesten herschikken. Cercle speelde na Lambot ook zijn tweede centrale verdediger Taravel kwijt. Ueda en Koné depanneerden. Ook Antwerp had met een lijstje geblesseerden af te rekenen. Haroun hoopte het nog fit te krijgen, maar ook hij haakte in laatste instantie af. Bölöni posteerde Refaelov een rijtje lager naast Nazaryna op het midden. Antwerp had al na vier minuten op voorsprong moeten staan, maar Rodrigues trapte van dichtbij toch nog hoog over. Cercle reageerde via een schotje van Hazard. Bolat werkte in hoekschop. De Great Old trok weer in de aanval. Van Damme zag Rodrigues vrij staan en die vond Owusu. De Ghanees ging de zestien in en haakte achter de uitgekomen Nardi. Ref Visser wees naar de stip. Owusu liep randje buitenspel, maar de VAR steunde de beslissing van de scheids. Refaelov zette keurig om en bracht de bezoekers op voorsprong.

Antwerp zakte iets meer in, maar kreeg wel nog de beste kansen. Nardi ging goed plat op een schot van Owusu. Ook Refaelov kon uithalen. De Franse keeper bewees opnieuw zijn waarde voor Cercle. De Vereniging deed nog wel iets terug, maar Hazard trapte over. Bolat moest nog een keertje tussenkomen toen Mercier het op vrijschop probeerde, maar dan sloeg Antwerp opnieuw toe. Buta kreeg de bal op rechts en ging vlot voorbij Etienne. Owusu liep gepast in om zijn voorzet van dichtbij kinderlijk eenvoudig tegen de netten te trappen. 0-2 en daarmee zat de match nog voor rust al helemaal op slot. Na zes matchen op de bank kreeg Owusu nog eens het vertrouwen van Bölöni. Hij was meteen bepalend en met zijn zesde van het seizoen werd hij opnieuw alleen topschutter van RAFC.

Voor eventjes dan toch. Antwerp was meteen na rusten alweer heel klinisch. Nieuw slordig balverlies bij Cercle. Mbokani ging aan de haal en bediende Refaelov. De Israëliër werkte keurig af via de paal. Refaelov scoorde op vertrouwde grond voor het eerst twee keer in één wedstrijd voor Antwerp en zit nu net als Owusu aan zes goals. De resterende 37 minuten van de tweede helft waren eigenlijk overbodig. Een keer stonden ze bij Cercle nog eens op de banken. Etienne kreeg twee kansen. De eerste pakte Bolat en in de herneming stond Van Damme netjes op de lijn geparkeerd. De thuisploeg claimde een strafschop voor vermeend handspel, maar Visser wou er niet van weten. Cardona leek dan weer op weg naar de eerredder. De Fransman mocht helemaal alleen op Bolat af, maar die doorzag zijn dribbel en hield met een knappe redding de nul. Het was allemaal net wat te weinig bij Cercle en met de kansen die het kreeg, sprong het slordig om. Na een 9 op 9 verloor Cercle voor de tweede keer op rij, maar degradatiezorgen heeft groen-zwart zich met 22 punten nog niet te maken. Antwerp beet na een 1 op 6 weer van zich af. De Great Old boekte zijn zesde uitzege van het seizoen, niemand doet beter. Het wipt zo weer over Club naar de tweede plek op vier punten van leider Genk.

