Redouan Aalhoul opent het seizoen met Pepingen-Halle in Bocholt Erik Vandeweyer

24 september 2020

08u05 2 Belgisch Voetbal Het heeft even geduurd, maar zondag kan Pepingen-Halle officieel aan het nieuwe voetbalkampioenschap beginnen. Er wacht de fusieploeg een verplaatsing naar Bocholter. Afgaand op vorig seizoen wordt het een zware klus. De Limburgers speelden immers tot het einde mee voor de prijzen in tweede nationale.

Vanwege de beker van België begint Pepingen-Halle later dan voorzien aan de nieuwe campagne. Bij de Pajotse ploeg wordt er gerekend op de diensten van Redouan Aalhoul. De creatieve speler is één van de nieuwkomers in de ploeg van Jean-Louis Meynaert. “Aanvankelijk had ik al bijgetekend in Londerzeel. Sindsdien is er echter veel veranderd. Ik had een goed contract bij mijn ex-club. Corona kwam en in Londerzeel arriveerde er een nieuwe coach. Intussen had Pepingen-Halle mij ook in het oog gekregen. Spelers als Julien Pé en Raoul Ngadrira kende ik al langer. Ook trainer Jean-Louis Meynaert was geen onbekende voor mij. Het project van de club sprak me wel aan. Londerzeel maakte er geen punt van dat ik alsnog vertrok.”

Sint-Truiden

Redouan Aalhoul heeft de voorbije jaren reeds behoorlijk wat ervaring kunnen opdoen. “Ik werd opgeleid door RWDM. Ex-speler Patrick Thairet was mijn jeugdcoördinator. Ik verkaste naar Sint-Truiden, waar ik mocht proeven van het allerhoogste niveau. Die ervaring kan niemand mij nog afpakken, al bleef ik niet in Haspengouw. Via Londerzeel belandde ik dus bij Pepingen-Halle. Ik kom het best tot mijn recht als nummer tien of op de linkerflank. Dat laatste kan raar klinken, want ik ben wel degelijk rechtsvoetig.”

Rare voorbereiding

Hoe heeft Redouan Aalhoul de eerste drie maanden bij zijn nieuwe club ervaren? “De voorbereiding was hoogst merkwaardig. We trainden drie weken, toen we vanwege corona stopten. Nadien waren er nog enkele ‘schuifjes’. Sinds begin augustus hebben we echt aan de automatismen kunnen werken. Dat was ook nodig, want er moesten toch een aantal nieuwkomers worden ingepast. Ik denk dat dit goed gelukt is. Pepingen-Halle beschikt over een zeer degelijke ploeg. Wat mij betreft mogen we dan ook de linkerkolom ambiëren in de reeks.”