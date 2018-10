Red Flames voor eerste cruciale duel in WK-barrages: kunnen ze profiteren van Zwitsers dipje? GVS

05 oktober 2018

07u34 0 Belgisch Voetbal Met een 18 op 18 leek Zwitserland autoritair af te stevenen op een rechtstreeks WK-ticket. In de laatste twee matchen pakte het echter 1 op 6, waardoor de barrages nu de reddingsboei zijn. "Maar hun dipje hoeft voor ons geen voordeel te zijn", stelt Janice Cayman. "Wij kenden ook een minder moment en kwamen sterker dan ooit terug. Ook zij zoeken nu wraak."

Twee gevarendriehoeken voor de Flames. Enerzijds is er Lara Dickenmann, het ouderdomsdeken én de kapitein van de ploeg. Met zes goals in zeven duels is zij met voorsprong hun topschutter van deze campagne. Anderzijds zijn de meisjes van Martina Voss-Tecklenburg, die sowieso stopt na deze play-offs, meer dan fysiek in orde. "Ze zijn krachtig, dus is onze organisatie bij stilstaande fases belangrijk en moeten we bij de duels ons mannetje staan."

Vorig seizoen keken de Flames in een oefenmatch de Zwitsers al eens in de ogen. Het werd toen 2-2 na een evenwichtige pot. In tegenstelling tot België heeft Zwitserland wél al ervaring op een WK. Drie jaar geleden was de achtste finale het eindstation. Op het EK 2017 geraakten ze net als de Red Flames niet verder dan de groepsfase.

Aftrap vanavond om 20u30 in het King Power at Den Dreef stadium van Leuven.