Red Flames trekken naar Los Angeles voor droomduel, nu al 15.000 tickets verkocht

02 april 2019

16u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Red Flames Gedaan met wachten. De Red Flames zetten binnen enkele uren voet aan grond in Los Angeles, waar ze zondag wereldkampioen Amerika bekampen. Alles in het teken van één oefenmatch. “Anders moet je dit niet aanvaarden.”

De Belgische vrouwenvoetbalploeg slaat tot en met 8 april haar tenten op in LA, waar op de laatste dag wordt geoefend tegen het thuisland. Een droom én een test, de VS is de wereldkampioen en ‘s werelds nummer één. Wat de uitdaging extra kleur geeft: Amerika was vragende partij. “Op een FIFA-meeting ontmoette ik de trainer van de VS (Jillian Ellis, red.)”, doet bondscoach Ives Serneels uit de doeken. “Ze wist dat we de play-offs van het WK hadden bereikt en was op zoek naar oefenpartners uit verschillende continenten. Amerika wilde ons als Europees land. Sportief mag je zo’n kans niet laten liggen.”

Al moest de voetbalreus wel helpen met het financiële plaatje. “Anders was deze reis wellicht niet gelukt.” Niet enkel de VS hengelde overigens naar hun diensten. “Vijf landen uit de top 20 vroegen een oefenwedstrijd. Zo zie je: als je hard werkt, volgt uiteindelijk die beloning.”

Al 15.000 tickets

De Flames willen er over de oceaan álles uithalen - vakantie wordt het niet. “We zakken op tijd af om ons optimaal voor te bereiden en fris te blijven. Anders moet je zo’n prachtige aanbieding niet aanvaarden”, zegt Serneels. “Schrik is er niet, ook al speelt Amerika wellicht met haar sterkste elf. We moeten niet enkel een tegengoal zien te vermijden, maar zelf ook af en toe onze wil proberen op te leggen.”

Wie nog dat tikkeltje harder uitkijkt naar het duel: Janice Cayman. De gewezen Gouden Schoen speelde vijf jaar in de States en is dus ervaringsdeskundige. “De Amerikaanse dames zijn superatleten met een ongelofelijke fysiek. Het is lastig in te schatten hoe groot het niveauverschil is, maar qua techniek en tactiek liggen er misschien kansen.”

Wat Cayman zich nog herinnert: de fantastische sfeer. Nu al zijn er 15.000 tickets in het Banc of California Stadium verkocht. “Een koepel aan volk. We zullen in het begin onder de indruk zijn, maar hopelijk kunnen we die ambiance snel omzetten in positieve vibes.” Cayman vertelt het allemaal met pretoogjes. “Amerika blijft een speciale plaats voor mij. Ik hou van die ‘gáán-mentaliteit’. Maar een terugkeer is momenteel niet aan de orde.”

🎥 Arrival for a big challenge! 😄

🔜 Los Angeles ✈️



🆚 @USWNT 🇺🇸

📅 7/8#COMEONBELGIUM 🇧🇪#USABEL #WePlayStrong#WEURO2021 pic.twitter.com/3r1LX4IBP0 Belgian Red Flames(@ BelRedFlames) link

Who’s ready to go to the States? 🇺🇸🔜 @belgianredflames 🇧🇪#belgiannationalteam #belgianredflames #USABEL pic.twitter.com/8OeCaBidVS Ella Van Kerkhoven(@ E_VanKerkhoven) link