Red Flames treffen Zwitserland in halve finale WK-barrages GVS

07 september 2018

14u10 0 Belgisch Voetbal Willen de Red Flames hun droom op een eerste WK-deelname gaaf houden, moeten onze nationale voetbaldames in de halve finale van de barrages voorbij Zwitserland. Dat werd zopas beslist tijdens een loting. D e Belgische vrouwen kijken op 1 oktober de Zwitsers eerst thuis in de ogen, de return gaat op 9 oktober door in Zwitserland.

Winnen de Red Flames dat duel, dan treffen ze begin november in een heen- en terugmatch de winnaar van de confrontatie tussen Europees kampioen Nederland en Denemarken, met als inzet het resterende WK-ticket. Nederland-Denemarken is een heruitgave van de EK-finale van vorig jaar. Toen wonnen de Nederlanders met 4-2, nadat ze in de groepsfase de maat namen van België.

België en Denemarken waren op basis van de UEFA-coëfficiëntenlijst geen reekshoofd bij de loting. Nederland en Zwitserland waren dat wel.

