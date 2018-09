Red Flames treffen Zwitserland in halve finale WK-barrages, bondscoach Serneels: "Blij dat we eerst thuis spelen" GVS

07 september 2018

14u10

Bron: Eigen berichtgeving 1 Belgisch Voetbal Willen de Red Flames hun droom op een eerste WK-deelname gaaf houden, moeten onze nationale voetbaldames in de halve finale van de barrages voorbij Zwitserland. Dat werd beslist tijdens een loting. D e Belgische vrouwen kijken de Zwitsers eerst thuis in de ogen, daarna volgt de return. De matchen vinden plaats tussen 1 en 9 oktober.

Winnen de Red Flames dat duel, dan treffen ze begin november in een heen- en terugmatch de winnaar van de confrontatie tussen Europees kampioen Nederland en Denemarken, met als inzet het resterende WK-ticket. Nederland-Denemarken is een heruitgave van de EK-finale van vorig jaar. Toen wonnen de Nederlanders met 4-2, nadat ze in de groepsfase de maat namen van België.

België en Denemarken waren op basis van de UEFA-coëfficiëntenlijst geen reekshoofd bij de loting. Nederland en Zwitserland waren dat wel.

The @FIFAWWC play-off draw



Semi-finals (2 legs, 1-9 October)

Netherlands🇳🇱 v 🇩🇰Denmark

Belgium🇧🇪 v 🇨🇭Switzerland UEFA Women's EURO(@ UEFAWomensEURO) link

Serneels: "Blij dat we eerst thuis spelen"

"In de WK-barrages tref je hoe dan ook een goede tegenstander", stelt bondscoach Ives Serneels aan onze redactie. "Maar ik ben vooral blij dat we eerst thuis spelen. Heel wat meisjes komen uit het buitenland en het thuisduel geeft ons de kans om in onze vertrouwde omgeving het duel voor te bereiden, eventueel bij te trainen of andere zaken op punt te stellen. Bovendien is die match wellicht 's avonds, ik denk dus dat er heel wat supporters aanwezig zullen zijn."

Eén jaar geleden keken België en Zwitserland elkaar al eens in de ogen. Op de Cyprus Cup werd het 2-2. "Uiteraard herinner ik me die match nog, maar het is niet makkelijk om daar zaken uit te leren. We moeten opnieuw onze scouts aan het werk zetten om een analyse te maken. Ik weet wel dat ze enkele zeer ervaren speelsters hebben en een trainster (Martina Voss, red) die er zes jaar is. Zij heeft intussen ook jong talent geïntroduceerd. Een beetje vergelijkbaar met ons."

Serneels wil logischerwijze de goede flow van Roemenië en Italië doortrekken. "Die barrageduels komen er zeer snel aan. Ik ben tevreden dat mijn meisjes ook aangaven dat ze het goede gevoel willen doortrekken en snel die barrages willen spelen. En fysiek zit het in orde bij ons."