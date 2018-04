Red Flames laten in recordmatch dure punten liggen na doldwaas slot: "Maar ik ga niemand met de vinger wijzen" GVS

06 april 2018

21u57

Bron: Eigen berichtgeving 3 Belgisch Voetbal Dit stond niet in het scenario. De Red Flames hebben in hun vierde WK-kwalificatiematch dure punten laten liggen. Onder een recordopkomst kwamen onze nationale voetbaldames na een spectaculair slot tegen Portugal niet verder dan een 1-1-draw. 10 op 12, in Italië kan dinsdag maar best gewonnen worden.

Ruim 7.000 fans, het eerste lentezonnetje en niemand in de blessureboeg: de kaarten aan Den Dreef lagen nochtans gunstig. Toch etaleerden beide landen een gezapige eerste helft op de mat. De Neve maakte een gevaarlijke vrije trap onschadelijk, aan de overzijde kwam Van Gorp enkele haren tekort op een gemeten voorzet. Daar moesten de fans zich aan verwarmen, want voorts armoe troef. Tóch trilden voor rust de netten nog, maar het feestje werd door hands van Cayman - die ook nog eens buitenspel stond - terecht een halt toegeroepen. Amper kansen bij de koffiepauze, de organisatie haalde het van de aanvalslust.

Doldwaas slot

De inbreng van de 18-jarige Vanmechelen aan rust bracht zoden aan de dijk: de schwung zat er meteen in. Wullaert ging na licht contact neer in de zestien, maar verkwanselde vanop de stip met een inzet op de paal de unieke mogelijkheid. De heropleving was echter van korte duur, want onze voetbaldames konden te weinig vaart in hun spel brengen om de tegenstrever écht uit verband te spelen.

0-0 dan maar? Neen. Want wat niemand wist: het venijn zat hem in de staart. In minuut 91 zwiepte Wullaert een corner voor doel, De Caigny bracht met een rake kopbal iedereen in extase. Een minuut later zakten de decibels evenwel alweer, want Philtjens verijdelde met twee armen een gemaakte treffer. Sluw, maar toch rood en penalty. Dolores Silva kweet zich vanaf elf meter wél van haar taak: 1-1.

Dinsdag ontmoeten onze dames Italië dat dankzij winst in Moldavië met 15 op 15 autoritair aan de leiding pronkt. Wetende dat enkel de eerste plek een rechtstreeks ticket voor het WK inhoudt, kan er in Ferrara maar best gewonnen worden.

Ives Serneels: "Niet met de vinger wijzen"

"Onze eerste helft verliep heel moeilijk. We waren tegen een Portugal dat goed stond te passief en te slordig. Daardoor konden we niet uitbreken", vertelde bondscoach Ives Serneels vlak na de match. "Langs de andere kant gaven we ook geen kansen weg. Na rust konden we de diepte wel benutten door een beetje bij te sturen, maar missen we dan die cruciale penalty."

Na de winnende treffer in minuut 91 leek de zege toch nog een feit, maar door een opeenvolging van foutjes kreeg Portugal pardoes een penalty voorgeschoteld. "Maar ik wil niemand met de vinger wijzen", aldus Serneels. "Verschillende dingen konden beter alvorens die strafschop viel. Wel moet je die match altijd winnen als je in minuut 91 de zogezegd winnende treffer maakt. Maar ik wil er ook niet meer van maken dan het is, we gaan onze lessen hieruit trekken. We trekken met het nodige zelfvertrouwen naar Italië, mijn meisjes weten nog steeds dat we daar kunnen winnen. Maar dan moeten we daar onze momenten wél grijpen."

Zorgde de uitzinnige opkomst - 7.101 fans - misschien voor extra druk? "Ik heb met velen daarover gesproken en iedereen was ervan overtuigd dat het ons een boost zou geven. In de tweede helft zijn de fans er nog een extra gaan achterstaan en dat straalde positief uit naar de dames. Misschien waren ze wel iets nerveuzer, maar daar gaan we geen excuses achter zoeken."