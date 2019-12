Red Flames Julie Biesmans en Janice Cayman kiezen hun favoriete foto’s uit Benin: “Onvergetelijk” Thomas Lissens

31 december 2019

De kerst van 2019 was een speciale editie voor Red Flames Janice Cayman en Julie Biesmans. De voetbalsters waren de voorbije week in Benin, waar ze samen met ngo Plan International België hun schouders zetten onder een project dat voetballende meisjes steunt. “Voetbal helpt de meisjes echt om sterker in hun schoenen te staan”, aldus Cayman. “Het project heeft écht een impact in Benin en dat is geweldig om te zien. Dit was een onvergetelijke ervaring”, vat Biesmans samen. Bekijk HIER een uitgebreide reportage van de voetbalmissie van de Flames.

De Flames selecteerden elk hun vijf favoriete foto’s die ze zélf maakten. Onder elk beeld duiden ze hun keuze ook kort:

De foto’s van Julie Biesmans:

De foto’s van Janice Cayman: