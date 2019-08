Red Flames herstellen van dubbele opdoffer en spelen knap gelijk tegen topper Engeland GVS

21u25 10 Belgisch voetbal Het zag er even benard uit, maar de Red Flames behaalden in een oefenpot tegen Engeland, halve finalist op het voorbije WK, een knappe 3-3-draw. Ella Van Kerkhoven deed waar ze het beste in is: scoren.

Vertrouwen tanken, heet zoiets. Zéker omdat het er na een halfuur bijzonder slecht uitzag. Na een aardig begin - de Flames durfden voetballen, toonden lef en versierden via Cayman de eerste échte kans, demonstreerden de Engelsen waarom zij deze zomer de halve finales van het WK bereikten. Even doorduwen na enkele knappe tekeningen, Taylor en Mead rondden tweemaal als koele kikkers af. 0-2 op het halfuur, en dan voorkwam de paal nog grotere schade. Het kwaliteitsverschil was er - niet onlogisch -, dat de Flames tóch zonder achterstand gingen rusten was verrassender. Jaques schoot na een corner en via het hoofd van doelvrouw Telford binnen, Van Kerkhoven kopte op slag van rust overhoeks raak. Weerbaarheid.

En jawel, ze gingen erop en erover. Van Kerkhoven, niet voor niets tweemaal op rij topschutter van de Belgische eerste klasse - nu mag ze het proberen bij Inter -, was er na slecht verdedigen bij de Engelsen als de kippen bij om het leer in het dak van het doel te poeieren. Zo mocht het nummer vijf van de wereld achtervolgen. België kroop in de organisatie, aan Engeland om de passende sleutel te vinden. De dames van de Engelse legende Phil Neville zochten en vonden lange tijd niet, tot de bal prompt op de stip ging. Parris miste niet. Zes goals netjes verdeeld, 3-3 tegen een Engeland dat volgens Serneels “bijwijlen toch wel imponeerde op het WK”. Een meer dan degelijke generatie repetitie voor het eerste EK-kwalificatieduel tegen Kroatië.

De goals op een rijtje: