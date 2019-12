Red Flames Cayman & Biesmans,

ambassadrices van voetbalproject in Benin: “Voetbal kan een leven veranderen. Kijk naar ons” Thomas Lissens in Benin

31 december 2019

04u00 0 Belgisch voetbal Janice Cayman (31) en Julie Biesmans (25) hebben voor het eerst in hun carrière kerstvoetbal gespeeld. En dat in... Benin. De Red Flames gingen er, als ambassadrices van Plan International België, voetballende meisjes steunen. “Zonder voetbal had ons leven er ook helemaal anders uitgezien.”

’t Is nog donker in Péhunco rond 6.30u op kerstdag. De plaatselijke haan is zijn stembanden aan het opwarmen wanneer Janice Cayman de veters van haar hardloopschoenen strikt. Een druk op een knopje van haar sporthorloge volgt. De aanvalster heeft van de physical coach van Lyon een schema gekregen waar ze zich strikt aan houdt. De Gouden Schoen win je niet door er de kantjes af te lopen. Na net geen zes kilometer over rode grindwegen is het mooi geweest. De zon is intussen op de afspraak.

Andere jaren zou Cayman haar rondje afgehaspeld hebben in Brasschaat, waar ze normaal kerst viert met haar familie. Maar dit jaar dus niet. Samen met collega-Red Flame Julie Biesmans trok de aanvalster vorige week naar Benin. In West-Afrika is de rolverdeling in veel gezinnen nog erg conservatief. De man zwaait er de plak, de vrouw leeft in functie van hem. En dat heeft gevolgen. Eén op de drie meisjes trouwt in Benin voor haar achttiende en tienerzwangerschappen zijn er schering en inslag.

“Via het project ‘Impact’elle’ krijgen meisjes de kans om te voetballen”, legt Biesmans uit. “Zo worden ze fitter, zelfzekerder en leren ze een andere wereld kennen. De bedoeling is dat de speelsters – door met elkaar en hun begeleiders te praten – beseffen dat ook vrouwen mogen dromen. Voetbal kán levens veranderen. Kijk naar ons. Zonder de bal had ons leven er ook helemaal anders uitgezien.”

Vechten tegen tranen

Vanuit Benins economische hoofdstad Cotonou hebben de Flames een flinke tocht voor de boeg richting Atacora, een departement helemaal in het noorden van het land. Daar werd het project op poten gezet. Een ietwat verouderd Toyota-busje vervoert Biesmans en Cayman. Onderweg kijken ze hun ogen uit in het rariteitenkabinet dat het verkeer is. Aan elk van de tienduizenden brommers die het straatbeeld vullen, valt wel iets op.

Caymans oog stoot evenwel op nog iets anders. De tand des tijds heeft een oude vrachtwagen niet gespaard, maar op de zijdeuren staat nog duidelijk te lezen waar hij zijn vorige leven heeft doorbracht. ‘Blanckaert – Van Britsom. Kapellenʼ. “Dat is om de hoek bij mijn ouders”, lacht ze. “In Antwerpen zou die nooit nog mogen rijden. Veel te vervuilend. Maar hier doet hij dus nog dienst. (lacht)”

Bij hun aankomst in Péhunco worden de Flames beloond voor hun lange reis. Tientallen meisjes staan hen dansend en zingend en met wapperende spandoeken op te wachten. Cayman danst zelfs even mee, tot jolijt van de vele omstaanders. Voor beide Flames is het nadien wel even vechten tegen de tranen, zo geven ze toe. “Wat een intens moment. Ik zal het voor altijd koesteren”, richt Cayman zich in haar speech tot de hele groep.

De dolle taferelen op straat staan in schril contrast met een ontmoeting die de Flames later hebben met één van de voetballende meisjes. Lima is zeventien, spits en een voormalig Plan Kind. Ze woont in de buurt van het voetbalveld, maar van luxe is bij haar thuis geen sprake. “Al ziet het er wel gezellig uit”, zegt Biesmans. “De mensen lijken gelukkig met wat ze hébben. Daar kunnen we nog iets van leren.”

De Flames raken aan de praat met Lima. Wanneer ze vragen hoe voetbal haar leven veranderd heeft, fleurt de eerder timide tiener op. “Via het voetbal worden jongens en meisjes gelijkgesteld. Jongens die goed kunnen voetballen, worden vereerd als waren ze goden. En dankzij dit project krijgen ook vrouwen de kans om iemand te worden. Het voetbal heeft van mij een ander mens gemaakt. Ik heb meer zelfvertrouwen en durf ook het woord te nemen voor een publiek. Daar ben ik trots op. Hopelijk kunnen we morgen winnen.”

Ingetogen kerst

Morgen, dat is dé match waar in Atacora al maanden over wordt gesproken. Ter ere van de komst van de Flames zullen de meisjesteams uit de dorpjes Kouandé en Tobré zich met elkaar meten. Ook Cayman en Biesmans zullen in actie komen, maar eerst beleven ze nog een aparte kerstavond. De sfeer bij de Flames is ingetogen, het tegenovergestelde zou, gezien de setting, van weinig empathie getuigen. “Ik vier kerst voor het eerst niet thuis en het echte kerstgevoel ontbreekt een beetje”, geeft Biesmans toe. Cayman deelt dat gevoel, al heeft zij wel haar jongere broer Vincent meegenomen.

25 december. Anderhalf uur voor de aftrap arriveren de Flames in het Stade Municipal de Péhunco. Er heerst al een gezellige drukte en op het moment van de aftrap zit de aftandse tribune helemaal vol. De plaatselijke Frank Raes waarschuwt de Flames nog even. De pelouse ligt er niet geweldig bij, geeft hij toe. Onze landgenotes spelen elk veertig minuten mee en bij momenten gaat het er best viriel aan toe. Geblesseerden vallen er gelukkig niet.

Ook naast het veld wordt het spektakel verzorgd. Er wordt gedanst, gezongen en getrommeld. Maar vooral: gelachen. Voetbal verbindt. Jong en oud vergeten even hun problemen wanneer de bal aan het rollen gaat. Tijdens de match blijven de toeschouwers maar toestromen en zelfs de laatkomers worden op hun wenken bediend. De beslissing moet vallen in de strafschoppenreeks. Cayman en haar ploeggenotes uit Kouandé halen het.

“Voor mij was het sowieso een aangename ervaring”, zegt Biesmans. “En het niveau viel goed mee. Verschillende speelsters hebben een goeie basistechniek. ’t Was een geladen wedstrijd en het viel op dat iedereen genoot.” Cayman sluit zich daarbij aan. “Voetbal is hier een uitlaatklep. De goals werden gevierd alsof het de winnende treffers waren in de Champions League-finale. (lacht) En wat ik nog het mooiste van allemaal vind: door hun prestaties worden de meisjes gewoon veel meer gerespecteerd.”

België - Benin?

Na afloop hebben de Flames nog een verrassing voor de speelsters in petto. Ze krijgen allemaal een gloednieuw tenue. Dat nog niet alles perfect loopt, blijkt de volgende dag. De Flames vernemen tijdens de training van Kouandé dat de voetbalsters hun cadeaus niet zelf hebben mogen houden. De shirts zullen enkel gebruikt worden voor de wedstrijden en die zijn er niet elke week.

Een domper, al blijkt uit recente cijfers wel dat het project z’n effect niet mist. In vergelijking met vier jaar geleden, toen Plan International en de Red Flames hun samenwerking begonnen, zijn het aantal kindhuwelijken en tienerzwangerschappen in de regio gedaald. Voor Cayman is dat het allerbelangrijkste. “Heel veel mannen steunen het project en dat is essentieel.”

“Ik heb de trainers gesproken en zij zien de meisjes groeien als mens en als speelsters”, vervolgt Biesmans. “In het begin konden ze – bij wijze van spreken – geen bal controleren, maar dat valt inmiddels best mee. Twee speelsters uit het project zijn zelfs geselecteerd voor de nationale ploeg. Wat ik op het veld gezien heb, stelt me gerust.”

Voor Cayman hoeft het ook niet bij deze trip te blijven. “Het zou fantastisch zijn om met de Flames tegen de nationale ploeg van Benin te spelen. Misschien kunnen we ze eens naar België laten komen. Zo’n ervaring zou onvergetelijk zijn voor hen, net als deze kerst voor mij.”